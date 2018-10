Amazon, partenaire des PME et TPE françaises

My Jolie Candle, Minty Windy, Prêt à Pousser, Dodow, Rezin Wood, Marbotic, Sevira Kids, Passion Confiserie... Ils sont artisans détenteurs d'un savoir-faire ancestral, créateurs de produits innovants, entrepreneurs passionnés. Ils sont parisiens, nîmois ou charentais. Start-up, PME, TPE... ils sont le tissu économique de la France et plus de 10 000 d'entre eux ont déjà décidé de vendre sur Amazon. Ils cherchent des moyens logistiques pour se lancer et/ou développer leur activité en France et à l'étranger. Ils veulent accroitre leur visibilité et leur notoriété et partir à la rencontre de nouveaux clients. Ils combattent les abandons de paniers avec une concentration de clients qualifiés. Ils cherchent aussi des moyens techniques pour faire aboutir leur projet et exploiter toutes les opportunités du numérique...

Comme tous ces entrepreneurs, artisans et créateurs français, Samuel Guez a choisi de faire confiance à Amazon pour développer ses activités. Créateur de bougies surprises qui, en fondant, dévoilent un bijou fabriqué en collaboration avec la maison Swarovski®, le fondateur de My Jolie Candle s'appuie sur le programme Pan-Européen pour partir à la conquête de nouvelles opportunités commerciales: il vend en France, mais aussi en Italie et en Espagne. « Avec Amazon, c'est vraiment très facile de se tourner vers l'exportation et de faire vivre notre marque au-delà de nos frontières », explique Samuel Guez. Il utilise donc le service Expédié par Amazon adossé au programme Pan-Européen. Amazon s'occupe ainsi de la gestion de ses stocks et des livraisons. Les produits sont dispatchés dans ses entrepôts à travers l'Europe afin de les stocker au plus près du client et ainsi lui garantir une livraison rapide avec un service après-vente disponible dans la langue locale 24h/24 et 7j/7.

Sur Amazon depuis dix mois, Samuel Guez a ainsi déjà écoulé plus de 15 000 bougies. Très soucieux de l'image de marque qu'il construit autour de sa société, il porte une attention particulière à la relation client : « Tout comme Amazon, nous sommes obsédés par la satisfaction client », explique le jeune entrepreneur. « Pour rester rentable, notre activité doit limiter au maximum le nombre d'intermédiaires, ce qui fait d'Amazon le partenaire idéal ». Un partenaire qui innove tous les jours pour optimiser l'expérience d'achat et apporter de nouveaux services aux entrepreneurs afin de les aider à mieux vendre. Et c'est précisément le sens de cette nouvelle campagne télévisée qui s'adresse à toutes les TPE et PME françaises qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure numérique. Elle met en scène une sélection de petites et moyennes entreprises françaises qui s'appuient déjà sur les services et l'expertise logistique d'Amazon pour vendre leurs produits à travers le monde. Telle la locomotive filant à toute vitesse vers l'avenir, Amazon entraine dans son sillage tous les entrepreneurs, artisans et créateurs français vers le monde de demain, leur donnant ainsi les moyens de se propulser facilement, rapidement et sans prendre de risque dans l'ère du numérique.