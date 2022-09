Christel Heydemann, nouvelle marraine des Rising Talents du Women's Forum

Identifier, puis cultiver le potentiel des jeunes femmes, afin qu'elles puissent, à travers le monde, contribuer à une société et une économie plus justes, plus inclusives, plus respectueuses de l'environnement et des individus. C'est avec cette ambition qu'est né, il y a 15 ans, le programme Rising Talents, au sein du Women's Forum for the Economy and Society, présidé par Anne-Gabrielle Heilbronner et soutenu par la business school Insead, la banque Lazard et le cabinet de conseil Russell Reynolds.

Chaque année, de quinze à vingt profils de jeunes femmes sont sélectionnées pour faire partie de ce cercle et tisser des liens avec d'autres talents. Elles ont déjà la volonté et la capacité à changer le monde, mais le collectif pourrait décupler leur force et leur impact. Elles viennent de tous les horizons, de tous les continents. Cette année, quelque 1 400 jeunes femmes ont posé leur candidature. Le nom des 19 lauréates sera dévoilé à l'occasion de la réunion internationale du Women's Forum, les 29 et 30 novembre 2022, au Palais Brongniart, à Paris. Ces futures Rising Talents oeuvrent aussi bien dans la santé et la biotech, le développement durable que dans l'innovation. Depuis sa création, le programme a reconnu et épaulé plus de 250 jeunes femmes, venues de 50 pays, parmi lesquelles certaines sont devenues ministres, dirigeantes ou top manageuses de grandes entreprises, représentantes d'ONG, artistes, sportives de haut niveau. Cela a ainsi été le cas de Leah Pisar, ancienne conseillère du président Bill Clinton, de la navigatrice Maud Fontenoy, de la ministre d'Etat émirati pour les hautes technologies Sarah Al Amiri, de la première cheffe sommelière au monde, Estelle Touzet, et de Raha Moharrak, la première saoudienne à avoir gravi l'Everest.

Une marraine convaincue

Chaque promotion a une marraine, une femme vers laquelle les jeunes talents peuvent se tourner pour des conseils et du réseautage, ou simplement pour s'identifier à elle et lui emboiter le pas sur la route du succès. Cette année, c'est, comme l'an dernier, d'ailleurs, une ancienne lauréate des Rising Talents qui reprend le flambeau. Il vient en effet de passer des mains d'Agnès Pannier-Runacher, marraine de la promotion 2021 et actuelle ministre française de la Transition énergétique, à celles de Christel Heydemann, directrice générale d'Orange. Christel Heydemann fut choisie par Anne-Gabrielle Heilbronner pour cette promotion 2022« Orange soutient le Women's Forum depuis longtemps, mais je suis marraine de la promotion 2022 à titre personnel. D'abord parce qu'en tant que sélectionnée, dans la promotion 2012, alors que j'étais à l'époque vice-présidente exécutive et membre du comité exécutif de Schneider Electric, j'ai pu me rendre compte de la force de ce programme, déclare la nouvelle marraine. Et aussi parce que j'espère inspirer les nouvelles lauréates et les aider à réaliser leurs projets. » Ce concept de rôle modèle lui tient particulièrement à cœur. « Si je peux notamment inciter des jeunes femmes à faire des études dans le domaine scientifique ou la technologie, qui restent des secteurs encore très masculins, puis y faire une belle carrière, j'en serais très satisfaite », ajoute-t-elle.

Cuvée 2022

Christel Heydemann a déjà rencontré certaines des candidates 2022 à l'occasion du passage de relais. Parmi elles, Souad Boutegrabet, la fondatrice de l'association Des Codeuses, qui vise la formation et l'intégration des femmes des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le secteur, très porteur, de la tech ; Anne-Laure de Chammard, polytechnicienne, diplômée de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, titulaire d'un Master en Administration Publique de la Harvard Kennedy School et CEO d'Engie Energy Solutions International ; Nupur Kohli, docteure en médecine, spécialiste de soins de santé et fondatrice de Netherlands-India Information Services, une association qui vise à développer les relations d'affaires entre les Pays-Bas et l'Inde, et Fatimah Hossaini, une photographe afghane réfugiée en France après la prise de Kaboul par les Talibans. Autant de femmes qui bousculent les codes, vont de l'avant, voient grand - et font la part belle aux femmes.