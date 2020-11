Journées Nationales des Femmes Elues : J-20 !

Les Journées Nationales des Femmes Elues, c'est quoi ?

Les Journées Nationales des Femmes Elues, ce sont 2 journées lors desquelles 500 femmes élues de toute la France se réunissent pour se former à l'exercice du mandat, échanger sur leur expérience politique et débattre des sujets d'actualité dans les collectivités. Plus qu'un congrès d'élus, c'est un vrai temps de formation pour toutes ces décideuses qui prennent tous les jours des décisions fortes pour tous leurs concitoyens.

En 2020, confinement oblige, nos participantes se retrouveront pour 2 jours de formation à distance avec notre équipe de formatrices passionnées et passionnantes et de nombreuses intervenantes de renom comme Nadia Hai, ministre déléguée à la ville, Chantal Jouanno, présidente de la Commission Nationale du Débat Public, Céline Mas, présidente d'ONU Femmes France, Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, et bien d'autres encore...

Mais pourquoi aider les femmes en politique ?

Ça ne vous aura pas échappé : la parité, en politique, ce n'est pas gagné. Aucune femme Présidente de la République, et une femme 1ère ministre pendant 6 mois. On pourrait mieux faire !

Au niveau local, c'est pareil : sur nos 36.000 communes, on compte seulement 20% de maires femmes, soit un cinquième des maires en France (retrouvez notre bilan des municipales ici).

Malheureusement, cela n'inspire pas nos concitoyennes pour se lancer. Pourtant, la qualité de notre démocratie est liée à sa représentativité. Et les femmes ont encore une place à y prendre, qu'il s'agisse de parité quantitative (partager le pouvoir en nombre) que qualitative (ne pas cantonner les femmes à la petite enfance et les hommes aux travaux publics).

Quand même, pourquoi aider les élus ? Ce sont eux qui doivent nous aider ?

Charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans nos communes, les élus occupent une fonction centrale, sont très identifiés par les citoyens et ont de très nombreuses responsabilités. La conséquence : beaucoup sont submergés sous des demandes très opérationnelles ou confrontés à des normes européennes ou françaises très nombreuses sur la largeur des trottoirs ou l'entretien des infrastructures. Or, nous sommes dans un temps où nous avons aussi besoin d'analyse, de réflexion, et de perspectives : comment faire face au changement climatique et le limiter ? Comment restaurer la confiance en la démocratie et reconstruire du lien avec les citoyens ?

C'est pour cela que ces temps de formation et d'échanges, qui permettent aux élus d'apprendre les uns des autres, sont indispensables.

Et au final, on en attend quoi ?

Des élus mieux formés, ce sont des élus qui sont davantage en mesure de prioriser dans leurs collectivités, et de se fixer un cap. Ce sont des élus qui savent mieux déléguer, écouter mais aussi trancher quand il faut prendre des décisions politiques sans se perdre dans la technique. Enfin, ce sont des élus plus alignés, capables de dire non à leurs concitoyens quand c'est nécessaire, et de mieux les écouter aussi pour accompagner nos collectivités vers un avenir plus inclusif pour toutes et tous et plus durable !

Le 1er rendez-vous qui accompagne l'engagement des femmes en politique