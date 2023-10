Montpellier passera à l’heure africaine du 9 au 15 octobre

C'est dans la galerie d'art parisienne Lelong & co, qui expose les œuvres de l'artiste camerounais, Barthélémy Toguo, designer des tramways de la future ligne 5 de Montpellier, que Michael Delafosse, maire de la ville et président de Montpellier Méditerranée Métropole, a dévoilé le programme de la première Biennale Euro-Africa qu'il a co-organisée. Cet événement, qui se tiendra du 9 au 15 octobre, vise à mettre en avant les coopérations culturelles, scientifiques et économiques existant entre le continent Européen, la métropole et l'Afrique et de renforcer les liens entre les écosystèmes des deux côtés de la méditerranée.

« Montpellier a depuis longtemps des liens avec l'Afrique dans les domaines de la recherche et de la culture et nous avons la chance d'avoir une diaspora qui nous permet de recréer des ponts, là où certains veulent recréer des frontières. Aussi, après le succès du sommet Afrique-France organisé dans notre ville en 2021 par le Président de la République, Emmanuel Macron, nous avons décidé d'organiser notre première Biennale Euro-Africa », justifie l'élu montpelliérain.

Art et histoire d'eau

Pour la première édition, la ville qui brigue le titre de Capitale européenne de la culture en 2028, proposera un volet culturel grand public regroupant un festival, des soirées, des projections de films et séries africaines, des concerts, des spectacles de danse et de musique, des résidences d'artistes, des marchés gastronomiques et artisanaux... dans des lieux emblématiques de Montpellier, mais aussi en plein air. Le tout visant à valoriser les coopérations existantes et à venir entre la commune et le continent africain, mais aussi à transformer les regards du public sur la réalité des cultures actuelles africaines. Mais la biennale Euro-Africa a également prévu un volet développement et innovation, avec comme point d'orgue les Waters days, qui se tiendront les 9 au 10 octobre. Deux jours d'échanges auxquelles participeront plus de 300 décideurs politiques, dirigeants de grandes entreprises, représentants d'institutions nationales et internationales, ONG mondiales qui viendront débattre sur la question vitale de cette ressource indispensable et évoquer les enjeux liés à sa gestion. En plus des nombreuses tables rondes sur le sujet, une exposition sur 300m² permettra de mettre en avant les actions et savoir-faire dans les domaines de l'eau. « A l'heure de la raréfaction de cette ressource en Europe, nous avons beaucoup à apprendre de l'Afrique », souligne Michael Delafosse.

Soutenir et s'inspirer des entrepreneurs Africains

La biennale fera aussi la part belle à l'économie, avec un « campus des jeunes entrepreneurs Africains. » Présidé par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et président de la Fondation Prospective & Innovation, il permettra à 56 hommes et femmes, originaires de 17 pays, (Cameroun, Bénin, Sénégal, Mali, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Botswana, Afrique du Sud, Nigéria, Ouganda, Kenya, Maroc, Cote d'Ivoire, Ethiopie et Togo), choisis parmi 400 dossiers et évoluant dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la santé, des industries culturelles et créatives, mais aussi du sport, de bénéficier de networking et de rendez-vous avec des décideurs, chercheurs, partenaires économiques et acteurs leaders de leurs secteurs. La Biennale Euro-Africa de Montpellier a aussi comme objectif de leur faire bénéficier d'une visibilité médiatique et de l'accompagnement du Business Innovation Center de Montpellier, mais aussi de leur donner l'occasion de participer à des masters-class et à un concours de pitch, au cours duquel ils pourront inspirer le grand public.

La première édition de cette biennale Euro-Africa, qui intervient alors que les relations de la France avec certains pays Africains se tendent, pourrait être l'occasion de réinventer les relations entre les deux continents, en mettant en place un cadre plus égalitaire.