Radisson Hotel Group est fin prêt pour la reprise

L'Hôtel Yac Paris Clichy, membre du réseau Radisson Individuals, actuellement en construction à Clichy, devrait ouvrir ses portes début 2022. Il incarne à la fois la nouvelle stratégie du groupe, qui exploite quelque 435 hôtels dans 61 pays, et sa volonté de renforcer sa présence en France, notamment à Paris. « Ce sera un 'urban resort', avec spa, piscine, une superbe salle de gym et un rooftop aux portes de Paris », commente Valerie Schuermans, Vice-Presidente Business Development pour le groupe. « La famille qui a lancé l'opération a décidé d'emblée de rejoindre notre réseau d'hôtels Radisson Individuals », ajoute-t-elle. Clichy n'est bien sûr qu'une première étape dans le déploiement du groupe à Paris mais aussi dans le reste de l'Hexagone. Ainsi, le Relais de Margaux, à Bordeaux, a lui aussi choisi de rejoindre le réseau d'hôtels Radisson Individuals.

Ce nouveau concept, élaboré alors que les lieux de séjour proposés par la chaîne étaient désertés à travers la planète en raison de la pandémie de Covid-19, s'appuie sur des expériences uniques, qui font la part belle au charme cultivé par certains établissements indépendants. Il a déjà séduit une vingtaine d'hôteliers et d'autres devraient suivre un peu partout dans le monde. En rejoignant le réseau animé par Radisson Hotel Group, les gestionnaires peuvent profiter de la puissance marketing et ventes du groupe, mais aussi de son expertise en matière de technologie de l'information, de même que de la mutualisation des approvisionnements. Tout en gardant leur liberté et leur identité propre - sans oublier, bien sûr, leurs standards de qualité, y compris en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, plus que jamais essentiels pour la clientèle.

Quant à la prestigieuse Cour des Loges, à Lyon, rachetée en 2020, elle a rejoint la marque Radisson Collection du groupe hôtelier qui possède déjà le Radisson Blu Hôtel à la Part-Dieu, ainsi qu'une quinzaine d'adresses en France, dont le Radisson Blu Hotel, dans le centre médiéval de Rouen, ouvert en 2021.

Expansion en vue

Le groupe se félicite d'une augmentation significative, ces derniers mois, du taux d'occupation dans les hôtels qu'il gère en France, au Royaume-Uni, en Russie et dans les Emirats arabes unis. « Nous sommes relativement optimistes pour l'avenir, du fait que le tourisme, privé et professionnel, reprend et que les clients sont en quête d'expériences différenciées », poursuit Valerie Schuermans, même si elle admet que les grandes conférences, dont les établissements du groupe se sont faits une spécialité d'accueillir, restent encore rares. D'ailleurs, les experts s'attendent à ce que les effets de la crise ne soient totalement dissipés qu'en 2025.

Toujours est-il que dans cette perspective, Radisson Hotel Group a affûté ses armes. Son plan s'appuie d'ailleurs sur une expansion et une transformation entamée il y a déjà cinq ans. « En vue de la reprise, nous avons investi 250 millions d'euros, notamment dans nos opérations sous baux commerciaux ou en technologie comme avec notre système de distribution. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts », indique ainsi la responsable du Business Development. Au-delà de son nouveau concept, le groupe, qui a déjà incorporé 33 nouveaux établissements à son portefeuille depuis le début de l'année, a l'intention de poursuivre en ajoutant une trentaine de lieux d'ici la fin de l'année, en particulier en Italie, au Royaume-Uni, mais aussi en Turquie, avec notamment un Radisson Collection Hotel, à Bodrum, en Grèce, en Géorgie, en Pologne, à Dubaï...

Au total, ce seront près de 4 500 chambres supplémentaires qui viendront s'ajouter à son offre EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Autant dire que Radisson Hotel Group a bien l'intention de rester une marque de choix, dans la collection, restreinte, des hôtels dont on se souvient....