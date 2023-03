Réconcilier l’immobilier de luxe et l’écoresponsabilité : le défi réussi du groupe Aream

Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour diminuer ces taux et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, comme le préconise le Plan Climat, la France réglemente, incite et sensibilise les acteurs du secteur. Une page se tourne.

Certains acteurs, comme Aream, n'ont pas attendu la nouvelle réglementation énergétique et environnementale pour s'engager en faveur d'un immobilier plus vert et durable. La stratégie d'investissement du groupe créé en 2008 repose aujourd'hui sur deux piliers : le résidentiel haut de gamme parisien restructuré, pour lequel la demande n'a jamais été aussi importante ; et la transformation de bureaux obsolescents.

Un immobilier haut de gamme de site écoresponsable

Le groupe Aream se positionne désormais sur une niche haut de gamme et très prisée : les appartements et les hôtels particuliers parisiens. Une opération de restructuration d'anciennes chambres de services, transformées en lofts, est actuellement menée dans le 17e arrondissement de Paris. Les logements, de grand standing, seront vendus près de 20 000 euros/m2. « Nous avons également un très beau projet à venir dans le 7e arrondissement, rue Fabert, qui est l'une des adresses les plus appréciées de la capitale, décrit Eric Dupin, président d'Aream. Nous y transformons un bâtiment assez vétuste, détenu par une famille depuis plus de 70 ans, en hôtel particulier écoresponsable, dont l'émission énergétique sera quasiment nulle. Il s'agit-là d'un produit exceptionnel, pour lequel nous garantissons l'exécution de travaux haut de gamme et des prestations luxe, comme l'intégration d'une piscine. ». L'un des objectifs d'Aream ? « Réconcilier le luxe et l'écoresponsabilité ». Une très bonne nouvelle pour la Ville de Paris, qui voit ainsi son patrimoine historique rénové et valorisé.

Des bureaux obsolescents transformés en coliving

En première couronne de Paris, à proximité des métros, de nombreux bâtiments abritant des bureaux ne répondent plus aux normes de performance énergétique en vigueur. Le groupe Aream rachète ces immeubles, à des prix raisonnables, pour y mener des transformations bas carbone. « Nous gardons le gros œuvre, ce qui permet d'éviter l'étape très polluante du coulage et de la production de béton, précise Eric Dupin. L'opération de Suresnes située au 24-28 avenue du Général Charles de Gaulle, vient d'être livrée au fond d'Aberdeen Standard. Nous aménageons ensuite des cellules de logements avec services - salle de sport, home cinéma, salle à manger commune...-, de manière à repositionner l'ensemble en coliving. Nous avons en effet observé une très forte demande pour ce nouveau type d'habitat partagé de la part de jeunes actifs, de personnes divorcées, de familles monoparentales, de personnes âgées ... ». Deux projets, à Arcueil et au Kremlin-Bicêtre, sont dans le viseur. De grands groupes de la construction seront associés aux chantiers, épaulés par une équipe d'architectes spécialisés. Et c'est avec la société de gestion immobilière Pick a Flat qu'Aream devrait nouer un partenariat pour promouvoir les immeubles en coliving.

Dans tous ses projets, le groupe défend un immobilier haut de gamme d'avenir : restructurer plutôt que détruire et reconstruire, pour réduire drastiquement l'empreinte carbone ; et diminuer efficacement la consommation d'énergie des bâtiments transformés.