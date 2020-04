Transformation digitale, comment relever ce défi collectif au sein des entreprises ?

Nombreuses sont les entreprises à avoir engagé une transformation digitale. Leur challenge est désormais d'en tirer le meilleur profit et de valoriser les évolutions. "Pour la majorité des DSI, DRH et CDO présents à notre dernière table ronde, s'appuyer sur un collectif fort pour valoriser la transformation digitale et diffuser l'adoption des usages digitaux par les collaborateurs, semblent être les deux principales clés de l'accélération" souligne Fabien Carron.

La co-construction, garante de la solidité des transformations engagées

La transformation digitale doit être portée par un collectif qui s'appuie sur un sens commun, afin de répondre correctement aux attentes des collaborateurs et des clients, mais aussi susciter l'engagement de chacun. "La conception de l'organisation et des rituels gagnants doit être réalisée par l'ensemble du collectif. A ce titre, il faut s'appuyer sur l'émergence ou le renforcement d'un management plus collaboratif." indique Fabien Carron. En outre, "la co-construction issue de ce collectif fait naître l'opportunité pour les collaborateurs d'étendre leurs champs de compétences et décupler ainsi la valeur du groupe" poursuit-il.

L'adoption des usages pour déployer la transformation interne

Il va sans dire que la maturité d'une transformation digitale se mesure, voire se heurte, à l'adoption des outils par les collaborateurs. Pour gagner en maturité, précise Fabien Carron : « une approche centrée client interne envers les communautés métiers est à privilégier, afin qu'elles s'approprient la puissance des plateforme IT déployées. » La mise en place d'un centre d'adoption des usages et/ou de réseaux d'ambassadeurs par exemple sont des dispositifs concrets qui permettent de favoriser l'extension des usages. Les Ressources Humaines, parce qu'elles portent la relation aux collaborateurs, doivent occuper un rôle capital dans l'accompagnement du passage à l'échelle de ces dispositifs.

"L'agilisation" de la transformation pour tirer le meilleur parti des projets

Un dispositif de captation, d'accueil et d'engagement des initiatives digitales permettra d'alimenter cette transformation. C'est l'occasion pour une organisation de mixer les équipes et leur ADN et de construire un socle de valeurs communes, notamment la confiance, composante essentielle à la réussite de la transformation. L'organisation du Comité de Direction est également à ajuster poursuit Fabien Carron : « il faut l'impliquer dans l'élaboration d'un agenda digital systématique et régulier, et le solliciter pour arbitrer lorsque l'ADN "test & learn" se confronte à des méthodologies projets plus classiques. »

Fin des expérimentations, l'innovation est le booster de la transformation !

Difficile d'envisager une transformation digitale sans innovation. Pour autant, cette dernière doit bel et bien répondre à un besoin métier et ne pas se limiter à une simple expérimentation. À ce titre, la roadmap des projets peut ainsi être laissée à l'initiative des métiers. Charge à eux de la piloter et l'ajuster en fonction des retours terrains. Néanmoins, « l'IT pourra favoriser l'innovation en amont grâce à une maîtrise fine des plateformes digitales sur lesquelles elle construit les outils de demain. » conclut Fabien Carron.

Accélérer sa transformation repose donc sur la co-construction d'un collectif qui s'appuiera sur un management collaboratif, réduisant ainsi le cloisonnement des équipes. La DSI, centre névralgique des opérations, met à disposition des métiers un socle de compétences solide et évolutif pour exécuter et diffuser la transformation digitale ; grâce à la collaboration entre l'IT et les métiers, ces leviers pourront prendre tout leur sens et déployer leur efficacité.