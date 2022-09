Le Hacking de l’Hôtel de Ville, un moment de convergence pour faire éclore les innovations durables

Le Hacking de l'Hôtel de Ville fait partie de ces grands moments de convergence d'énergies créatrices, de partage d'idées et d'échanges de pratiques pour que chacun puisse aller plus loin dans son projet et s'engager vers des propositions à haute valeur ajoutée pour la société. Mille startups, 160 grandes entreprises, 200 institutions, TPE, PME, structures d'innovation, financeurs et investisseurs, se réuniront à nouveau cette année afin de nourrir, par leurs actions et leur engagement, la réflexion sur le nécessaire changement du modèle productiviste actuel. Le programme de cette édition reflète cet engagement et ce sens du collectif.

Une programmation dense et éclectique

C'est la séquence la plus attendue du Hacking : le StartUp MeetUp est un véritable marathon de l'innovation au cours duquel se déroulent 4 000 rendez-vous d'affaires croisés entre les participants inscrits, afin de multiplier les opportunités business, développer leur activité et concrétiser leurs projets de transformation. « Au Hacking, on a la chance de pouvoir rencontrer un écosystème très ouvert et très large, aussi bien des structures d'accompagnement que des startups, des grands comptes, des institutions publiques... C'est un événement à taille humaine, chaleureux. Le fait d'avoir ce côté presque familial est très agréable et cela nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis la qualité de l'organisation fait vraiment la différence puisqu'on est accompagnés tout le long de la journée, avec du temps de préparation en amont, ce qui est très confortable », détaille Wandrille Maître, Directeur du développement chez The Machinery.

Cet événement est également l'occasion de décrypter les grandes tendances et opportunités de plusieurs marchés clés. Se tiendront en effet au cours de la journée des tables rondes et des sessions business rassemblant des experts de tous les secteurs, sur des sujets comme les nouvelles expériences de divertissement face aux changements sociétaux et technologiques, comment bâtir une société du bien-être, les enjeux et opportunités de la commande publique, l'innovation à impact dans nos villes, les clés du financement public, les initiatives clés pour faire face à la grande démission,... Autant de thématiques qui reflètent la richesse des acteurs en présence explorant de nouveaux territoires.

Enfin, pour toucher du doigt l'innovation, rendez-vous au DemoSpace : cet espace de démonstration donne l'occasion de déceler des innovations qui auront un impact sur la société de demain. Au programme : un média dédié aux histoires courtes, la découverte du hado, ce jeu de dodgeball originaire du Japon, un miroir qui transforme les visiteurs en œuvre d'art, une solution de réduction de la consommation d'eau, un éco-compte pour concilier argent et impact positif, un démonstrateur de puits de carbone urbain, une plateforme de livraison gratuite pour les étudiants en difficulté, des pavés drainants pour lutter contre les fortes températures, le premier système de freinage pour fauteuil roulant manuel...

En partenariat avec La Banque des Territoires, Elior Group, le groupe FDJ, la Métropole du Grand Paris, Orange, la RATP, Startway.

Pour Participer : https://www.hackinghoteldeville.paris/fr/

#HackingParis2022