Le nouveau PRO-Plan de SnatchBot est parfait pour développer n'importe quelle entreprise.

Comme l'explique Avi Ben ezra : "Démarrer un chatbot avec SnatchBot est gratuit et inclut de puissantes fonctionnalités de base qui incluent également un système NLP de pointe. Cependant, pour ceux qui ont besoin de leur chatbot pour travailler à un niveau plus professionnel, la solution est de le mettre sur un PRO-Plan".

Quelles sont les caractéristiques offre le nouveau SnatchBot PRO-Plan ?

Le prix du PRO-Plan a été soigneusement pensé pour offrir un excellent rapport qualité/prix et les paiements mensuels dépendent uniquement de ce que le bot livre.

Accès à l'assistance premium

La plateforme gratuite Snatchbot est supportée par la communauté et dirigera les requêtes vers les ressources et les requêtes déjà répondues. Ils sont intéressants et utiles et il y a également une option de chat en direct.

SnatchBot PRO-Plan offre plus de soutien par le biais de conversations individuelles et de conseils de l'équipe pour résoudre tous les problèmes. L'onglet "Centre de support" apparaît dans le menu et le bot permet de créer un ticket pour contacter l'équipe de support. La réponse de leur part est rapide.

Suppression de la marque SnatchBot

Beaucoup d'utilisateurs des chatbots créés sur SnatchBot veulent l'option pour enlever la marque " Motorisée par SnatchBot " qui est visible dans le menu Persistant. En mettant le chatbot sur PRO-Plan, le message de marque est supprimé.

Plugins bot étendus

La liste des plugins disponibles est étendue pour les utilisateurs de PRO-Plan et restent actifs tant que le bot garde son statut PRO actif. Les plugins avancés deviennent inactifs si l'abonnement est annulé.

Statistiques PRO-Plan

Les utilisateurs de PRO-Plan disposent de statistiques puissantes. Ils sont inestimables car ils permettent aux propriétaires de bot de voir les différents paramètres des conversations avec les utilisateurs. Sur la base de ces statistiques, les scénarios du bot peuvent être améliorés.

Libre accès aux interactions d'extraction

Chaque abonnement a une limite de messages tarifaires d'abonnement, mais dans ces limites, Pro Bots a un accès gratuit aux services de traduction et d'extraction d'adresses.

Sachez combien coûtera le SnatchBot PRO-Plan

Avec le calculateur de frais PRO-Plan, les frais d'utilisation mensuels peuvent être calculés. Ceci peut être fait à partir de la page de configuration et en cliquant sur le lien VOIR LE TARIF'. La tarification est basée sur le nombre de messages que le chatbot échange avec les utilisateurs.

Plan tarifaire

Pour un maximum de 10 000 messages, le coût est de $30, 25 000 messages à $79 et passe à $999 pour 1 000 000 de messages. Une fois le plan le plus approprié choisi, l'utilisateur doit cliquer sur la case pour accepter les conditions et termes.

Pour ceux qui prévoient utiliser plus d'un million de chatbots par mois, une solution peut être trouvée en contactant l'équipe de Snatchbot.

Le plan PRO s'applique à des chatbots individuels et non au compte dans son ensemble. C'est important parce que seuls les bots qui font le travail le plus dur doivent être payés. Les robots qui sont sur le PRO-Plan sont marqués en bleu dans le coin supérieur gauche.

Chaque échange réduit le total du plan tarifaire d'un. L'ajout de cartes, de galeries, de flux RSS, etc. dans l'interaction est toujours considéré comme un message échangé. Cependant, si le message du chatbot est brisé dans une nouvelle bulle ou a une réponse retardée, alors le nouveau texte réduira le message d'un autre.

Ajout de fonds

Des fonds peuvent être ajoutés au solde, en cliquant sur "Ajouter des fonds au solde". Les options de paiement incluent PayPal ou une carte de crédit et une fois qu'elle a été payée, la recharge sera ajoutée à tout montant précédent et peut être vue dans la colonne de gauche où le nouveau solde sera indiqué.

En cliquant sur le solde, d'autres détails sont disponibles et comprendront l'historique des paiements. Les abonnements et les paiements complémentaires peuvent également être gérés à partir d'ici. A chaque paiement traité, une facture est envoyée à l'adresse e-mail spécifiée et il en est de même chaque mois.

Avec un solde positif, le nouvel abonnement à Pro-Plan peut être complété à partir de la page de configuration du chatbot en cliquant sur le bouton `S'abonner'.

Le robot est prêt à fonctionner

Le bot est maintenant attribué au PRO-Plan avec tous ses avantages complémentaires et l'abonnement sera automatiquement renouvelé à la même date chaque mois. Cela permet de s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de fonds pour les messages.

Augmentation ou diminution de la prestation

Depuis la page de configuration, il est possible de voir combien de messages mensuels le bot a échangés.

Si l'allocation mensuelle n'est pas suffisante, le tarif peut être augmenté au niveau suivant et devient automatiquement le tarif récurrent, remplaçant le précédent. Si une mise à jour a lieu avant la prochaine date de paiement, seule la différence entre le tarif existant et le nouveau tarif sera payée.

D'autre part, le tarif peut également être réduit en cliquant sur le lien "Changer de plan", mais au bout de 24 heures, le tarif ne peut être remboursé.

Le PRO-Plan peut être annulé dans les 24 heures suivant l'abonnement sans aucun frais et ce, une fois par mois pour chaque page souscrite. Passé ce délai de 24 heures, aucun remboursement ne pourra être effectué sur le prix du forfait choisi. Les annulations peuvent être faites à tout moment et seuls les messages échangés par le bot au cours d'un mois donné sont payés.

Autres informations utiles

Une alerte est envoyée pour avertir les utilisateurs qui approchent du seuil limite.

Plus important encore, aucun détail de carte de crédit n'est stocké par SnatchBot PRO-Plan. Ceux-ci sont conservés en toute sécurité chez Avangate, fournisseur mondial de paiements en ligne sécurisés.

Ce que l'avenir réserve à SnatchBot PRO-Plan

SnatchBot a l'intention d'ajouter d'autres fonctionnalités passionnantes à PRO-Plan dans un avenir proche : surveillez cet espace pour plus de mises à jour.