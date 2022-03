Les enjeux de la transition digitale du commerce traditionnel au commerce en ligne

La transition digitale génère de nouveaux enjeux

Le passage du commerce traditionnel au commerce en ligne est assez complexe dans la mesure où il faut adapter ses stratégies marketing et ventes classiques avec la plateforme en ligne. C'est aussi la transition de votre commerce vers un marché virtuel, la mise en exergue de vos produits en ligne. Comment générer de nouveaux prospects en ligne sans contact direct et comment arriver à liquider ses produits en ligne ?

Pour passer de la stratégie de vente traditionnelle au commerce en ligne, plusieurs étapes sont à prendre en compte et des plans spécifiques sont à mettre en œuvre. Les nouveaux enjeux de la transition digitale concernent notamment :



La mise en place d'une logistique adaptée à travers l'e-commerce



De prime abord, en e-commerce, vos prospects doivent avoir accès à un site facile d'accès et fluide. Tout se passe en ligne. Il est indispensable d'offrir au client la meilleure navigation possible à travers votre site au niveau de la rapidité et du côté pratique. Primez aussi des logiciels de commerce qui vous facilitent le travail pour exposer en ligne vos produits et assurer une visibilité optimale pour vos clients potentiels.

Pour ce qui est de la logistique physique pour votre e-commerce, il s'avère indispensable de :

Mettre en place un espace de stockage et de packaging pour les marchandises.

Mobiliser une équipe pour la préparation des colis avant expédition, notamment l'emballage et le conditionnement. De même, il faudrait aussi envisager les possibilités de retour et donc leur traitement.

Travailler avec des organismes spécialisés en livraison ou avoir son propre service de livraison.



Un service client en ligne toujours actif

Aussi bien pour le commerce traditionnel que pour l'e-commerce, vous devez toujours être à l'écoute et à la disposition du client. Vous pouvez alors mettre en place un service client à disposition de vos consommateurs pour qu'ils soient informés, conseillés et guidés dans leur futur achat. Un service client qui englobe notamment les appels vidéo en ligne, les chats en direct, les mailings, est fortement recommandé.



Une présence active sur les réseaux sociaux

Votre entreprise doit-être visible sur tous les réseaux sociaux pour garantir le maximum d'audience et l'obtention d'un nombre croissant de prospects. Les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Instagram décuplent vos nombres de vues et se révèlent être des plateformes idéales pour la présentation et la promotion de vos produits.



E-réputation et avis en ligne

Dans toute stratégie de vente, vous devez vous créer une réputation positive qui avantage la bonne marche de votre commerce. En ligne, c'est le même principe. Vous devez adopter des stratégies diverses pour une notoriété impeccable et une bonne image auprès des prospects en ligne éventuels. Créez-vous une e-réputation et offrez des supports d'avis en ligne. Des entreprises spécialisées peuvent vous aider dans vos démarches pour asseoir une renommée positive et transparente.

Avantage de la digitalisation

La transition vers l'e-commerce offre plusieurs avantages pour votre entreprise. Ainsi, des actions de communication et de promotion efficaces vous permettront d'étendre votre clientèle. Pour obtenir les nouveaux clients en ligne, pour un achat de leads, des entreprises proposent leurs services dans cet objectif d'adhésion des clients en ligne.

Collaborez alors avec des entreprises qui vous aident dans vos stratégies marketing. Elles s'occuperont de votre publicité, prendront en charge les campagnes de promotion adéquates selon votre secteur d'activité. Elles trouveront les leads idéaux pour vous accompagner dans votre prospection de clients. Bref, primez des actions de communication percutantes et ciblées pour la réussite de votre e-commerce.

La digitalisation vous permettra un essor international de votre entreprise et l'obtention de clients plus élargis. L'e-commerce abat les frontières physiques et vous lance dans le commerce à l'échelle mondiale.

Conséquence de la digitalisation

Avec WooCommerce et Shopify, le connecteur entre EBP Gestion Commerciale et Prestashop figure parmi les outils les plus connu. Ainsi, la digitalisation va permettre la mise en place d'un système de complémentarité entre le commerce physique que vous pratiquez et son rayonnement en ligne à travers l'e-commerce. Si vous voulez étendre vos activités en vous lançant dans la vente en ligne et assurer une gestion autant physique que virtuelle de votre entreprise, l'utilisation de ces logicieles peut vous aider dans ce sens.

Ce type de programme informatisé vous permet de synchroniser les données de votre entreprise avec votre boutique en ligne. Ce qui vous permet, d'une part, d'avoir un site e-commerce en ligne conforme avec votre entreprise physique, mais aussi, d'autre part, de mettre un plan de gestion commerciale en commun (physique et en ligne).

La conséquence de la digitalisation permet alors la création de votre site e-commerce à partir de votre commerce physique. Un développement qui met à jour vos techniques de vente et vos procédures en matière de gestion commerciale. Des logiciels comme E-connecteur de Vaisonet offrent aussi ces opportunités qui garantissent le rayonnement de votre commerce physique sur Internet.