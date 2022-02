Lokizi.fr : le nouvel expert de la location meublée longue durée

Location meublée longue durée : Approche définitoire et explication

La location meublée longue durée est une forme de location qui consiste à louer un bien déjà équipé et aménagé pour une durée de plus de 120 jours par an. Elle s'oppose à la location touristique dite « location meublée de courte durée ».

La location meublée convient aux besoins actuels du marché. Qu'il s'agisse de touristes, de travailleurs nomades ou d'étudiants, le meublé est bien plus adéquat de nos jours. Pour les propriétaires, il s'agit d'un moyen de percevoir de plus gros loyers. Effectivement, la location meublée procure des loyers avec une plus-value de +15 % à +25 %. Tout va donc se jouer sur la durée du bail. Et c'est là que la location meublée longue durée l'emporte.

Celle-ci est bien plus avantageuse que certaines formes de location. Le bailleur n'a pas d'énormes contraintes légales. Les plus importantes étant de mettre à disposition du locataire un certain nombre de meubles obligatoires et un logement décent. Ce dernier doit être loué pour une durée initiale d'un an minimum. Mais que vient chercher Lokizi dans tout ça ?

Lokizi.fr : Présentation

Lokizi est une société de gestion immobilière spécialisée exclusivement dans le secteur de la location meublée de longue durée. Créée en 2016 par Jean de Balincourt, elle a pour but de combler le manque de structure dédiée à ce type de location. L'activité de Lokizi exclut donc le syndic et la location à vide (ou location nue). Lokizi comptait 20 collaborateurs en 2021 répartis dans ses locaux de Bordeaux et Paris. Pour vous faire une idée de l'agence, rendez-vous sur https://www.lokizi.fr/.

Les offres de Lokizi

L'agence Lokizi propose des offres plutôt complètes aux clients faisant appel à ses services. Découvrez-les dans les lignes qui suivent.

L'aide aux propriétaires et aux investisseurs

Lokizi accompagne les investisseurs qui désirent acquérir des logements afin de les louer. C'est le service transaction. Lorsqu'il s'agit de personnes déjà propriétaires, Lokizi s'occupe de l'aménagement, de l'installation du mobilier et des équipements puis de la fourniture du logement.

La mise en location et la gestion complète

La structure assure la mise en location après avoir vérifié que le logement est conforme aux lois régissant le secteur : la loi de 1986 et la loi Alur de 2014. C'est la base du métier. Vous en saurez plus sur https://www.lokizi.fr/loi-alur-et-location-meublee.html.

Lokizi garantit par ailleurs la gestion, le recouvrement et le reversement des loyers ; sans oublier les interactions avec les occupants. L'agence s'occupe également des états des lieux d'entrée et de sortie.

L'accompagnement dans les démarches administratives et fiscales

Lorsqu'un propriétaire leur confie la gestion de ses biens, Lokizi l'aide d'abord à remplir ses obligations juridico-administratives, financières et fiscales en cas de statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) ou non. En relation avec un cabinet d'expertise comptable, la société dresse le bilan de chaque client afin de déclarer les revenus.

Quels types de biens gère Lokizi ?

Lokizi se charge de la gestion de toutes sortes de biens immobiliers. Qu'il s'agisse de studio, d'habitat familial, d'immeuble de haut standing, d'appartements de petite ou grande taille ou même de châteaux de plusieurs mètres carrés. Lokizi ne se limite à rien.

Que conclure ?

Lokizi est l'une des rares agences, si ce n'est la seule, à s'occuper de la location meublée longue durée. Fiable, elle accompagne les mandants (investisseurs et propriétaires) du début jusqu'à la fin du processus de location : investissement locatif, ameublement et équipement, mise en location, gestion (perception et reversement de loyers), comptabilité et fiscalité. Toutes sortes de biens peuvent être gérés par la société ; partout en France. En gros, l'agence est digne des multiples avis positifs à son sujet sur internet.