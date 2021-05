Quelle assurance habitation pour un propriétaire non-occupant ?

Les types d'assurance pour un propriétaire non-occupant

Une assurance habitation offre une véritable protection pour les propriétaires, et ce dans divers cas de figure. Le fait de souscrire un contrat d'assurance même si le propriétaire n'occupe pas les lieux présente ainsi de vrais avantages qu'il est bon de connaître. On peut distinguer ici deux situations. Dans la première, la maison ou l'appartement est occupé par des locataires. Pour éviter tout problème, par exemple si le locataire n'assure pas l'habitation comme la loi l'y oblige pourtant, être assuré apporte des garanties importantes au propriétaire. Ce cas de figure est également pertinent en prenant une assurance plus complète que celle du locataire, pour accéder à un niveau de protection plus élevé. La seconde situation se produit quand le logement est inoccupé. Assurer un bien vide est pertinent car celui-ci est encore soumis à des risques (dégradations, dégâts des eaux, cambriolage, etc.). De cette manière, un propriétaire peut demeurer l'esprit serein quelle que soit la durée de la vacance locative.

Cette assurance est-elle obligatoire ?

Il est important de noter que l'assurance habitation propriétaire non-occupant n'est en rien une obligation pour le bailleur. Chaque propriétaire est en mesure de choisir ou non d'assurer un bien qu'il n'occupe pas. En revanche, une telle assurance constitue sa seule manière d'être remboursé en cas de sinistre ou de vol notamment. Depuis 2014, la mise en application de la loi Alur permet aux propriétaires de souscrire une assurance à la place des locataires. Au 1er janvier 2015, l'assurance propriétaire non-occupant est devenue nécessaire dans deux cas de figure particuliers : pour les biens en copropriété et les biens en hypothèque. Dans les faits, la faible cotisation demandée pour cette assurance incite la majorité des propriétaires à la souscrire par mesure de précaution. On peut remarquer par ailleurs que les cotisations correspondant à une assurance propriétaire non-occupant peuvent être déduites des impôts fonciers.

La protection offerte par une assurance propriétaire non-occupant

La garantie non-occupant permet de bénéficier d'une large protection pour un logement inoccupé. Elle s'approche en cela des clauses figurant dans une assurance habitation multirisques. Un propriétaire pourra alors profiter d'un dédommagement en cas d'incendie, d'explosion, d'inondation, de cambriolage ou de trouble de jouissance. Une telle garantie prévoit des options intéressantes si le bien est loué avec la garantie loyers impayés, perte de revenus, départ prématuré du locataire et protection des lieux, ainsi qu'une couverture juridique en cas de litige.

Facile à mettre en place, l'assurance propriétaire non-occupant est une garantie forte pour les bailleurs. Il apparaît judicieux de se tourner vers cette solution pour éviter les mauvaises surprises. Son caractère obligatoire dans les copropriétés n'est pas à oublier. Pour obtenir des cotisations à un tarif attractif, des devis pour ce type particulier d'assurance peuvent être demandés facilement en ligne à des compagnies spécialisées.