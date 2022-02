Utiliser un site dédié pour faire son CV : une bonne idée ?

Créer son CV en ligne

Les sites comme Genius CV ont actuellement le vent en poupe. Ils permettent de concevoir des CV ainsi que des lettres de motivation et des portfolios en choisissant parmi une infinité de designs. Pour ce faire, il suffit de créer un compte et de se connecter pour utiliser les différents outils mis à votre disposition. Cela est vraiment très simple et particulièrement rapide.

En plus de vous offrir tous les outils pour créer un modèle de CV, ces sites comprennent parfois un espace dédié aux offres d'emploi. Il est donc également possible de candidater directement.

À noter que la plateforme est parfois payante mais que ses tarifs restent tout à fait abordables par rapport aux bénéfices que l'on peut en tirer pour sa recherche d'emploi.

Quels sont les avantages des sites de création de CV ?

Le premier avantage de ces plateformes est que tout le monde peut les utiliser, quelles que soient ses compétences en informatique. Une fois que vous avez choisi votre modèle de CV, vous pourrez le personnaliser en modifiant les textes et les graphiques, en en rajoutant de nouveaux, etc. Vous pourrez vérifier immédiatement le rendu grâce à un aperçu situé sur la droite.

La plupart du temps, la création de votre CV est facilitée par les catégories pré-établies qui vous aideront à trouver quoi mettre dedans. Elles sont classées par rubriques et on trouve notamment "coordonnées", "formation", "expérience", "langues", "compétences", "loisirs"... Elles vous aideront à rédiger votre CV sans faire d'erreurs.

Si vous souhaitez créer des documents différents selon les annonces auxquelles vous répondez, cela est tout à fait possible et il vous suffira de les sauvegarder en les nommant afin de facilement les retrouver. Il est également possible de les sauvegarder au format PDF sur votre ordinateur si vous ne voulez pas passer à chaque fois par le site pour répondre à une offre.

Les petits défauts

Parfois, le choix de modèles de CV est tellement important que certaines personnes peuvent se retrouver un peu perdues. On peut ainsi passer beaucoup de temps à sélectionner le design parfait. Il arrive également que les différents modèles ne soient pas classés par professions. Cela serait pourtant bien pratique, certains correspondant mieux aux métiers de création du web (pour des sites tels que Piros par exemple) et d'autres à la comptabilité à l'administration, par exemple.