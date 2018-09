Orange Bank : le DG André Coisne sur le départ

Décidément, Orange Bank use ses dirigeants. Le directeur général de la filiale bancaire de l'opérateur télécoms, qui a lancé ses services avec retard il y a moins d'un an, André Coisne, serait sur le départ, selon l'agence Reuters. Orange ne commente pas l'information qui est confirmée de source interne. La démission de l'ancien patron de BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole, devrait être annoncée prochainement. Elle aurait été accélérée par la nomination en mai dernier de Paul de Leusse, venu lui aussi de la Banque verte (Crédit Agricole Indosuez Wealth), au comité exécutif d'Orange, comme directeur général adjoint en charge des services financiers mobiles, à la fois Orange Bank et Orange Money, son service en Afrique.

Une arrivée qui avait déjà bousculé l'organisation : Paul de Leusse avait remplacé Marc Rennard, l'ex-Monsieur Afrique d'Orange, qui avait en charge l'expérience client et les services financiers sur mobile et avait à cette occasion quitté le ComEx. Ce que certains avaient interprété comme une sanction des bugs qui avaient obligé au report du lancement d'Orange Bank. Auparavant, Orange avait recruté un autre banquier du groupe Crédit Agricole, Laurent Paillassot, venu du LCL, pour préparer le lancement de la banque de l'opérateur, avant d'être finalement nommé à la tête de l'importante filiale Orange Espagne.

Diplômé de l'ESCP, André Coisne, âgé de 57 ans, avait par le passé piloté le lancement d'ING Direct en France puis de BforBank avant de rejoindre en juillet 2016 Orange pour préparer son projet de banque mobile, qui s'est appuyé sur les actifs (licence, informatique) de Groupama Banque, rachetée à 65%.

Réorganisation en cours

Le départ ce spécialiste de la banque en ligne, qui ne devrait pas être remplacé poste pour poste, se ferait « en bons termes, pour monter un projet personnel » minimise une source interne, qui assure qu'il restera conseiller d'Orange Bank.

« Paul de Leusse est arrivé avec ses équipes, peut-être qu'André Coisne ne s'est pas retrouvé dans cette nouvelle organisation » a déclaré une source citée par Reuters.

Or les résultats de la néobanque interrogent. Orange n'a pas communiqué sur le nombre de clients ou de comptes depuis plus de six mois, même lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels fin juillet. En févier, le PDG Stéphane Richard avait annoncé près de 100.000 clients conquis en quatre mois. Orange Bank a creusé ses pertes à fin juin : son modèle économique est difficile, ses services sont quasiment gratuits, mis à part des frais d'inactivité de 5 euros par mois si le client réalise moins de 3 opérations par mois, ou le crédit conso récemment lancé.

« Il y a une réorganisation mais elle n'a rien à voir avec les résultats » d'Orange Bank, a assuré une source à Reuters.

Cette réorganisation, prévue pour début octobre, viserait à renforcer la présence de la banque à l'international et la mise en conformité réglementaire. Stéphane Richard avait initialement l'ambition de lancer Orange Bank rapidement en Espagne et en Belgique. L'objectif à long terme était d'atteindre un quart du marché de la banque en ligne en France, soit deux millions de clients en dix ans. Pendant ce temps, le Compte Nickel a dépassé le cap du million, tout comme la néobanque allemande N26 (en Europe).