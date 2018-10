Télécoms : Altice lance la 5G sur son siège parisien

La 5G est encore loin d'être une réalité pour les Français. Mais les opérateurs, eux, font tout pour montrer qu'ils sont dans les starting-blocks et rivalisent d'annonces pour clamer qu'ils sont plus en avance que leurs concurrents. C'est dans ce contexte qu'Altice France s'est fendu, ce mardi, d'un communiqué pour annoncer que SFR avait allumé la 5G sur son siège parisien, dans le XVe arrondissement de la capitale.

Ce lancement de l'ultra-haut débit mobile sur ce site "de quatre bâtiments ultra-connectés", se félicite Altice France dans son communiqué, intervient alors que les chaînes du groupe, BFM-TV et RMC, viennent de s'y installer. L'arrivée de ces médias a donné l'occasion, selon le groupe de Patrick Drahi, d'offrir un terrain de jeu concret aux ingénieurs de SFR pour utiliser la 5G.

"Aujourd'hui, SFR franchit une nouvelle étape au sein de son siège à Paris, l'Altice Campus, en utilisant concrètement et pour la première fois la 5G", affirme le communiqué.

"Les équipes télécoms et médias du groupe ont ainsi associé leur savoir-faire et leurs technologies pour diffuser, grâce à la 5G, 8 flux live reprenant les directs de 4 studios et des flux issus de caméras divergées restituant ainsi les plateaux sous de multiples angles. En parallèle, via la même antenne et la même box 5G, un streaming de vidéo 4K a été diffusé. SFR a ainsi pu bénéficier des débits de 2,3 Gbit/s atteints par la 5G sur l'Altice Campus pour diffuser en temps réel, avec une très faible latence, de nombreux flux vidéo en très haute qualité. Les promesses de débit et de latence de la 5G ont ainsi pu être mises en valeur dans un contexte réel."