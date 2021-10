Facebook : le groupe va s'appeler Meta

Meta pour méta-univers. C'est le nouveau nom du groupe Facebook. Son PDG et cofondateur, Mark Zuckerberg l'a annoncé ce jeudi, alors que le géant du numérique est accusé de faire passer les profits avant les êtres humains par une lanceuse d'alerte et de nombreux élus. Signifiant "au-delà" en grec ancien, "meta" veut montrer qu'il y a "toujours plus à construire. Ce changement de nom est en effet censé représenter l'ensemble des activités du groupe, des réseaux sociaux à la réalité virtuelle. Mais les noms des différents services resteront inchangés. Un peu comme Google et sa maison-mère Alphabet. Pour rappel, au-delà de son réseau social originel, Facebook a étendu son empire à la messagerie Messenger, au réseau social de photographies Instagram, à la messagerie WhatsApp ou encore à l'entreprise de réalité virtuelle Oculus dans les années 2010. Mais ce n'est que depuis fin 2019, et la publication d'un nouveau logo, que la mention "by Facebook" figure sur ces autres produits. Le groupe Facebook comporte aussi la pépite PrivateCore, spécialisée dans la cybersécurité des serveurs et rachetée en 2014, et l'application de traduction en ligne Jibbigo, acquise en 2013.

Lire aussi 5 mnFacebook pourrait changer de nom : une fuite en avant indispensable pour Mark Zuckerberg ?

"A l'heure actuelle, notre marque (Facebook, Ndlr) est tellement liée à un seul produit qu'il lui est impossible de représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins ce que nous ferons à l'avenir", a expliqué Mark Zuckerberg.

Une démarche qui vise à souligner la nouvelle priorité du géant du numérique, le 'métavers', un univers en ligne où les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés. Un projet évoqué par depuis quelques mois et pour lequel Mark Zuckerberg a déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards pendant les années à venir et le recrutement de 10.000 personnes en Europe. Un nouveau logo a été dévoilé ce jeudi depuis le siège de l'entreprise, à Menlo Park en Californie, le "pouce levé" laissant place à un logo bleu représentant l'infini.

L'avenir d'internet selon Mark Zuckerberg

Selon Mark Zuckerberg, le métavers représente l'avenir de l'internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle, etc.). Il a donné plus détails, peignant un futur digne de la science-fiction tout en offrant des perspectives aux marques en termes de marketing.

Le titre Facebook gagnait 3,7% dans les échanges à Wall Street jeudi après-midi. Dans un message publié sur son blog, l'entreprise a indiqué que son changement de nom serait effectif en Bourse à compter du 1er décembre avec le titre "MVRS".