Atos étudie l'offre de reprise de Daniel Kretinsky

Daniel Kretinsky en pole pour reprendre une partie d'Atos ? Le groupe informatique, en train de se scinder en deux, a confirmé mardi soir qu'il « étudiera » les marques d'intérêt de l'homme d'affaires tchèque sur sa branche d'activités traditionnelles d'infogérance, a déclaré son directeur général Nourdine Bihmane sur BFM Business.

« On avait confirmé au mois d'octobre qu'on avait reçu plusieurs marques d'intérêt, dont Daniel Kretinsky, sur ce business-là. Le conseil d'administration et son président étudieront toutes ces demandes mais pour l'instant nous n'avons aucun élément additionnel à partager », a reconnu Nourdine Bihmane.

Donner un second souffle à Atos

L'année dernière, le groupe informatique avait officialisé sa décision de se scinder en deux entités cotées, d'ici le deuxième semestre 2023. En manque de cash, Atos a en effet perdu les trois quarts de sa valeur boursière en 2022. L'objectif de cette scission est de donner une nouvelle impulsion au groupe de 110.000 salariés, confronté à des mauvais résultats commerciaux et financiers.

L'entité rebaptisée Evidian regroupera ses activités les plus dynamiques (cybersécurité, cloud, supercalculateurs). Le plan initial présenté l'an dernier prévoyait d'externaliser Evidian, qui depuis fait l'objet de négociations avec le groupe Airbus qui souhaite en racheter 30%, et de recentrer Atos sur sa branche historique qu'il n'était alors pas question de céder.

L'autre entité, renommée Tech Foundations, couvrira les activités historiques d'infogérance (gestion informatique pour compte d'autrui), d'assistance aux postes de travail et de services aux entreprises.

Kretinsky actif dans les médias mais pas dans l'informatique jusqu'ici

La branche Tech Foundations et ses 50.000 collaborateurs, en lourdes pertes en 2021, a connu un redressement en 2022. Sa marge opérationnelle est revenue dans le vert à 79 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires de 6 milliards, grâce notamment à l'interruption de contrats non rentables. C'est cette branche que Daniel Kretinsky convoite, mais à la condition selon Le Monde et Les Echos, qu'Atos lui verse plusieurs centaines de millions pour assurer le besoin en fonds de roulement, notamment garantir les engagements de retraite des salariés des filiales allemandes.

L'homme d'affaires tchèque, qui a fait fortune en rachetant des mines et centrales à charbon à bas prix en Europe, ne dispose pour l'instant d'aucune activité dans le domaine informatique. Néanmoins, il se montre très actif dans les médias français, notamment comme coactionnaire du Monde et en rachetant des magazines (Elle, Télé 7 jours, Marianne), et comme candidat à la reprise de la maison d'édition Editis.

(Avec AFP)