Comment OpenAI essaie de convertir le phénomène ChatGPT machine à cash

Lancé fin novembre 2022, ChatGPT a relancé pratiquement à lui-seul l'intérêt du grand public et des entreprises pour l'intelligence artificielle. La recette du succès ? Des performances impressionnantes, des usages très variés, une grande facilité d'accès et surtout, sa gratuité. Fin décembre, son créateur OpenAI se targuait ainsi d'avoir plus de 100 millions d'utilisateurs. Mais le succès s'est fait en échange de pertes chiffrées en millions de dollars : le CEO Sam Altman estimait à « quelques centimes par discussion » le coût du fonctionnement de ChatGPT pour son entreprise, de quoi faire rapidement grimper la facture.

Même si Microsoft a récemment réinjecté plusieurs milliards de financement dans la startup, la situation actuelle n'est pas soutenable sur le long terme. Elle devait donc monétiser son produit phare, et c'est désormais chose faite. Après le lancement de ChatGPT Plus -un abonnement grand public à 20 euros par mois- début février, OpenAI vient de lancer son produit dérivé le plus attendu : l'API ChatGPT. Concrètement, ce service va permettre aux entreprises d'intégrer l'assistant ChatGPT dans leurs produits, sites, applications, et autres services. Autrement dit, OpenAI s'ouvre au marché professionnel. Une étape essentielle pour l'entreprise qui ne réalise presque aucun chiffre d'affaires en 2022, mais qui compte dégager 200 millions de dollars de revenu en 2023, et passer la barre du milliard de dollars dès 2024.

Snapchat et Shopify parmi les premiers clients

Le fonctionnement d'une API est relativement simple : il s'agit d'un canal d'échange entre le site ou l'application du client et les serveurs d'OpenAI. Par ce canal, le client peut envoyer des requêtes -une question pour ChatGPT dans ce cas précis-, et recevoir les réponses. OpenAI facture le client au nombre et à la complexité des requêtes, chiffrée en « jetons », une monnaie qui traduit le coût du calcul et intègre la marge d'OpenAI. L'offre initiale de l'API ChatGPT coûte 0,002 dollars pour 1.000 jetons, soit en moyenne l'équivalent de 750 mots.

Interrogé par TechCrunch, le président et cofondateur d'OpenAI Greg Brockman explique que la difficulté dans le développement d'une API est d'atteindre un niveau de qualité suffisant pour répondre au volume et à la complexité des demandes. Car l'entreprise s'engage à fournir à ses clients un très haut niveau de disponibilité, puisqu'une panne pourrait causer un préjudice financier. « Dans un monde industriel, on ne peut pas se permettre de s'appuyer sur un service dont on ne connaît pas le niveau de réponse », résumait à La Tribune Stéphane Roder, PDG du cabinet de conseil AI Builders.

OpenAI a lancé son produit avec une dizaine de clients parmi lesquels se trouvent le réseau social Snap (Snapchat) et l'éditeur de site d'e-commerce Shopify. Snap utilisera l'API pour le fonctionnement d'un chatbot réservé aux abonnés de son service Snapchat+, tandis que Shopify compte créer des assistants personnalisés pour fournir aux clients des recommandations d'achat.

Un ChatGPT en constante amélioration

L'API ChatGPT est basé sur GPT-3.5-turbo, une nouvelle version du modèle de langage le plus puissant de OpenAI, qui est amené à être régulièrement mis à jour. En résumé, GPT est entraîné pour comprendre le fonctionnement du langage, puis les ingénieurs appliquent sur ce matériau de base une couche d'entraînement à la discussion pour obtenir ChatGPT. OpenAI fait évoluer sans cesse ses outils, à la fois pour les faire gagner en puissance et donc en précision dans ses réponses, mais aussi pour éviter qu'ils dérivent.

Et pour cause : des communautés entières d'internautes tentent depuis des mois de faire vriller ChatGPT avec des demandes incongrues. Bon nombre d'utilisateurs parviennent d'ailleurs à le faire mentir avec insistance sur des faits historiques ou même sur des calculs. Mal utilisé, l'outil peut donc donner des réponses inexactes ou à côté de la plaque, qui feraient tâche dans un cadre professionnel. C'est pourquoi l'API ChatGPT embarque une couche de protection supplémentaire pour empêcher l'IA de dériver si un utilisateur lui demandait une action trop éloignée de la mission pour laquelle elle est conçue. Ces nouvelles protections n'ont pas encore été testées publiquement, mais leur succès pourrait influencer celui de l'offre.

Heureusement, OpenAI ne mise pas tous ses pions sur ChatGPT : il commercialise depuis plusieurs mois GPT-3 (pour des tâches de génération de texte), et plus récemment Dall-E (pour de la génération d'image) et Whisper (pour de la retranscription audio).

Prudence pour les entreprises françaises

Si les pure players de la tech comme Snap et Shopify se sont rués sur l'API ChatGPT, les grandes entreprises françaises se montrent plus prudentes pour l'instant. Du côté d'AI Builder, qui compte parmi ses clients Carrefour, Pernod Ricard, Bouygues ou encore la BNP, les premières demandent se résument à des notes de synthèse pour identifier les cas d'usages et les effets de l'arrivée de la technologie dans leur secteur. « Dans certains secteurs, comme l'assurance, on sait déjà qu'il existe des cas d'usage clair. Dans d'autres secteurs, il va y avoir de la déception. Mais on sait qu'il y a de la valeur dans cette technologie, il faut juste trouver comment faire des quick wins [victoires faciles, ndlr] », résume Stéphane Roder.

Nosing Doeuk, partner chez le cabinet de conseil mc2i, fait un constat similaire. Il remarque de la « curiosité » de la part de ses clients, mais aucune précipitation. « Plusieurs clients se demandent ce que OpenAI va leur apporter, et nous réalisons donc des études amonts qui mèneront à des essais », développe-t-il. Autrement dit, les cabinets spécialisés sont encore dans la recherche et la définition de cas d'usages avec leurs clients. Mais tous les experts s'accordent : de premiers projets intégrant ChatGPT devraient voir le jour dès la fin de l'année.