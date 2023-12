Décès d'un spécialiste de l'IA, fondateur de l'entreprise chinoise controversée SenseTime

« Dans un communiqué diffusé en ligne, SenseTime a annoncé avec une grande tristesse le décès de notre fondateur bien-aimé... Tang Xiao'ou. Suite à une maladie incurable, il nous a quittés pour toujours le 15 décembre 2023 à 23h45 », a déclaré SenseTime.

M. Tang, ancien étudiant du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) et ex-professeur à l'Université chinoise de Hong Kong, qui avait établi SenseTime en 2014, était âgé d'environ cinquante ans. La cause précise du décès du célèbre informaticien n'a pas été spécifiée.

En 2019, la société SenseTime a été placée sur une liste noire commerciale américaine, accusée de faire partie du complexe militaro-industriel chinois en raison de l'utilisation par Pékin de sa technologie pour la surveillance de masse dans la région occidentale du Xinjiang.

En décembre 2021, l'introduction en bourse de l'entreprise à Hong Kong a été retardée de deux semaines après que SenseTime ait été soumise à de nouvelles restrictions par les États-Unis pour des accusations liées au même motif.

Dans son communiqué, SenseTime a salué M. Tang comme étant « un représentant exceptionnel dans le domaine de l'IA en Chine », le décrivant comme étant « compétent, rigoureux sur le plan académique, en quête de vérité et pragmatique ».

« L'entreprise continuera d'être inspirée par la mission que M. Tang avait formulée, à savoir insister sur l'originalité et laisser l'IA guider le progrès humain », a affirmé SenseTime.

M. Tang avait une vaste expérience dans le milieu universitaire américain, ayant obtenu son doctorat au MIT en 1996 après une maîtrise à l'université de Rochester en 1991.

Quel avenir pour SenseTime

Tang était le principal actionnaire de SenseTime, possédant 20,63 % de la société avec 68,28 % de ses droits de vote, selon le rapport intermédiaire de septembre de SenseTime. Avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, il figurait en février à la 33e place du classement des personnes les plus riches de Hong Kong établi par Forbes.

SenseTime développe des technologies d'intelligence artificielle pour diverses applications, de la conduite autonome à la réalité augmentée et à l'imagerie médicale.

La société s'est également fortement engagée dans le développement et l'application de grands modèles linguistiques, une technologie sous-jacente de ChatGPT d'OpenAI, dans le cadre d'une compétition féroce entre les géants technologiques chinois pour proposer leurs propres produits d'IA générative.

Malgré son ascension rapide, SenseTime a rencontré des difficultés en 2019, lorsque le département américain du Commerce l'a placée sur sa liste d'entités, aux côtés de plus de 20 autres entreprises chinoises.

Cela faisait suite à son implication présumée dans des violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Un comité des Nations Unies avait déclaré qu'au moins un million de membres de la minorité ethnique ouïghoure, majoritairement musulmane, étaient détenus dans des « centres de rééducation ».

Les entreprises inscrites sur la liste noire sont interdites de faire des affaires avec des entreprises américaines sans licence.

