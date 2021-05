Décollage de Treebal, un « WhatsApp » français, sécurisé et éco-responsable

L'initiative est inédite et se présente comme une alternative française « écologique et éthique face aux Gafam ». L'entrepreneur breton David Godest, fondateur de l'entreprise rennaise de marketing client local, Dolmen (100 personnes), dévoile ce lundi Treebal, une nouvelle messagerie instantanée française qui entend protéger la planète et les données personnelles de ses utilisateurs. Pour se démarquer des grandes plateformes américaines, le projet propose de convertir les discussions de ses utilisateurs en arbres plantés, en France et à l'étranger.

Testée depuis avril, et disponible en France, sur Apple et Android, Treebal compte déjà plusieurs milliers d'utilisateurs et a permis la plantation de 15.921 arbres. Gratuite pour le grand public et payante pour les entreprises, dans le cadre d'une messagerie interne, l'application sera accessible dès juin en Europe et dans les prochains mois dans d'autres pays du monde.

Le tarif pour les entreprises est de quatre euros par utilisateur par mois et la moitié des revenus, soit 2€ par utilisateur par mois, financera les projets de reforestation.

Messages chiffrés de bout en bout

« Treebal entend se positionner en véritable alternative aux puissantes messageries instantanées non-européennes avec un service éco-responsable, respectueux de la planète et de la vie privée de ses utilisateurs », fait valoir David Godest.

L'entrepreneur revendique l'origine européenne de ce projet souverain, développé en Bretagne et hébergé en Europe.

Afin de garantir la sécurité des données des utilisateurs, les messages de Treebal seront chiffrés de bout en bout. En termes de confidentialité, elle promet à ses utilisateurs l'absence de partage, de location ou de revente de leurs informations personnelles.

« Personne, pas même nos développeurs, n'a accès aux contenus des messages échangés dans Treebal » souligne Samuel Le Port, également co-fondateur avec Sophie Leclercq.

« Il est essentiel que les utilisateurs soient conscients de l'usage qui est fait de leurs données personnelles et aient réellement le choix de les partager ou non sans avoir à rentrer dans les méandres des conditions générales d'utilisation. Notre parti pris est la confidentialité par défaut », renchérit David Godest.

Éco-conception et partenariats avec Planète Urgence et EcoTree

L'équipe a aussi pris en compte la dimension éco-responsable de Treebal dès la conception du projet. Afin de minimiser son impact environnemental, l'application a été conçue avec des experts comme les collectifs GreenIT et IT's On Us. L'ergonomie et le design de l'application ont été optimisés pour garantir l'accessibilité et limiter la bande passante du réseau et l'impact sur la batterie du téléphone. La messagerie prévoit ainsi de limiter le stockage des messages à sept jours. Au-delà du service pratique, les utilisateurs de Treebal, dont le profil est associé à des feuilles qui mesurent leur « éco-score », participeront indirectement à diverses initiatives de préservation des forêts dans le monde. Le nombre de feuilles augmente à chaque utilisation de l'application, à chaque partage. Il faut 250 feuilles pour planter un arbre.

Avec l'association Planète Urgence, Treebal s'engage à préserver des forêts menacées dans les zones tropicales en impliquant les communautés locales.

En 2021, la messagerie contribuera à la plantation de dizaines d'arbres en Indonésie, au Cameroun et à Madagascar. Avec l'entreprise locale bretonne EcoTree, spécialisée dans la préservation et la valorisation durable des forêts françaises et de leur biodiversité, Treebal agira localement, dans la forêt du Faouët en Morbihan.

Modèle rentable et action sociale

Ces projets de reforestation trouveront des financements complémentaires grâce aux fonctionnalités qui seront ajoutées au fur et à mesure par l'application.

« Les fonctionnalités dont l'impact environnemental négatif est le plus important seront payantes, ce qui permettra de planter toujours plus d'arbres », confirme Sophie Leclerq dont l'ambition est de planter des centaines de millions d'arbres dans les prochaines années grâce à des « dizaines de millions de personnes engagées pour protéger la planète ».

Au-delà de militer pour un usage responsable, et moins polluant, du numérique, les cofondateurs de Treebal défendent un modèle économique jugé rentable.

« Nous aurons d'ici deux à trois ans un volume d'activité permettant de créer des centaines d'emplois en France et des milliers d'emplois à l'étranger, notamment pour des actions sociales et sociétales liées à la reforestation » espère Sophie Leclerq.