En Chine, travailler plus pour gagner plus en mode « 996 »

Récemment, le « 996 » dans le secteur Internet en Chine - travailler de 9 heures du matin à 9 heures du soir, et ce pendant 6 jours par semaine - a suscité de vifs débats qui ont pris une ampleur inédite dans le pays. Les plaintes contre ce rythme de travail sont d'abord apparues sur GitHub, site de partage de code informatique. Quelques personnages connus du numérique chinois, comme Jack Ma, fondateur d'Alibaba, ou Richard Liu, patron de JD.com, ont loué les bienfaits du « 996 » ou souligné l'importance d'être diligent et de se battre pour ses ambitions. Même s'ils ont également précisé que cela doit être un choix volontaire, leurs propos ont attiré les critiques de nombreux Chinois : « C'est de l'exploitation capitaliste », « Être collaborateur ou propriétaire d'une entreprise, c'est différent », ou encore, « On a aussi besoin de temps pour bien s'occuper de sa famille ! »...

Les autorités chinoises, quant à elles, ont rappelé que le droit des travailleurs doit être respecté et que le succès ne doit pas être acquis au détriment de la santé. En réalité, le « 996 », qui va à l'encontre de la loi du travail en Chine, est là-bas une pratique répandue dans les secteurs de...