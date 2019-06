French Proptech : Pierre Leroy prêche pour digitaliser l'immobilier

Ce jour-là, au festival nantais du numérique Web2day, derrière le rideau noir du démonstrateur de la French Proptech, une poignée d'acteurs de l'immobilier découvre, sur écran, les métiers de l'immobilier de demain. Ou comment le digital s'apprête à bousculer un secteur plutôt en retard dans l'adoption des nouvelles technologies. « Nous avons bâti plusieurs scénarios. D'abord, à destination des promoteurs, pour leur montrer comment les nouveaux outils de recherche pouvaient les aider à trouver des terrains, comment les financer avec du crowdfunding, par exemple, et comment mieux coordonner les corps de métiers pour les appels d'offres... On s'est voulus pragmatiques, parce que dans le monde de la pierre on préfère le concret », souligne Pierre Leroy, président de la French Proptech et dirigeant de la startup EP, qui est venue à l'immobilier après avoir abandonné la rénovation énergétique des bâtiments.

Équiper les acteurs historiques

Mais l'audacieux pivot a vite trouvé ses limites. « En développant des data autour de l'immobilier pour les aménageurs, les constructeurs, les foncières, nous avons constaté que le secteur n'était pas assez mature pour utiliser des solutions...