Gros plan sur la French Touch

Après la French Tech, la French Touch. Lancé il y a presque quatre ans par Bpifrance, ce pôle qui réunit les industries culturelles et créatives tricolores n'en finit plus de grandir. Pour sa troisième édition le 21 novembre, We are French Touch, le rendez-vous annuel organisé par la banque publique d'investissement, attend plus de 5 000 participants à la Maison de la Mutualité, à Paris. Au programme, des conférences, des démonstrations, des projections de films, mais aussi des expériences immersives. Tous les secteurs seront représentés, dont la mode, les jeux vidéo, les écoles d'art, la musique, le parfum et les cosmétiques, le cinéma ou l'édition. Une filière économique dont le chiffre d'affaires s'élevait au total à 110 milliards d'euros en 2022, avec 1,7 million d'emplois.

« Lors de la création de Bpifrance, en 2012, nous avons récupéré certains investissements de la Caisse des dépôts, explique son directeur général, Nicolas Dufourcq. Dont un fonds "mode et luxe". Je me suis attaché à développer nos interventions dans ce domaine essentiel pour notre pays. C'est un écosystème fantastique. » L'établissement public s'engage en utilisant plusieurs types d'instruments financiers : des investissements en fonds propres, des aides à l'innovation, des prêts, des prêts garantis. Mais aussi en ouvrant des écoles conçues comme des accélérateurs de formation destinés aux entrepreneurs.

Plus de 5 milliards d'euros de financements ont été accordés à plus de 12 400 entreprises depuis le lancement du plan Touch il y a presque quatre ans. Sous le traditionnel logo du coq utilisé par Bpifrance, cette fois coloré en orange, une communauté de 150 membres - dont 20 « ambassadeurs » - se mobilise un peu partout en France.

De toutes les actions que nous menons, c'est celle qui détient le plus fort taux de performance. Nicolas Dufourcq

Les investissements ont encore augmenté cette année, avec 675 millions d'euros au premier semestre, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de 2022. Et 1,2 milliard d'euros engagés à la fin octobre (+7 %), dont 835 millions de prêts et 92 millions de financement d'innovation. Sept opérations d'investissements en fonds propres - notamment dans des entreprises telles que Brut (média vidéo) ou Paradiso (studio de podcasts) - ont été menées entre janvier et juin 2023, pour un montant total de 13 millions d'euros.

« La French Touch nous permet de réunir tous les entrepreneurs des industries culturelles et créatives et d'abattre les barrières entre les verticales sectorielles », souligne Nicolas Dufourcq, à la tête de Bpifrance depuis son origine. L'objectif avoué consiste à rapprocher, entre autres, les professionnels des jeux vidéo des designers, ou les architectes des créateurs de mode. Pour cet ancien inspecteur des finances, ardent partisan de la réindustrialisation du pays, l'une des initiatives les plus efficaces repose sur la création d'une centaine d'écoles depuis 2015 : « Nous avons déjà accueilli 200 promotions tous secteurs confondus, avec des formations étalées sur deux ans. »

Trois programmes sont en cours de recrutement dans les accélérateurs consacrés à la French Touch, cinq autres sont en projet pour l'année prochaine, dans les cosmétiques, la mode, le luxe, le cinéma et l'audiovisuel. « Le bond observé à la sortie des écoles est incroyable. De toutes les actions menées par Bpifrance, c'est celle qui détient le plus fort taux de performance », se félicite le directeur général, qui s'est inspiré des initiatives culturelles coréennes (K-pop et autres) pour renforcer son « soft power ».