IA : la France a perdu la bataille mondiale mais rêve de champions sectoriels

« L'avantage pris par les Américains et les Chinois va être impossible à combler », concède Cédric O, la mine renfrognée, à la conférence d'ouverture de AI Paris, le 11 juin dernier. L'aveu ne surprend pas la salle, mais il permet au secrétaire d'État au Numérique d'affirmer l'évidence afin d'exposer des objectifs réalisables et réalistes en matière d'intelligence artificielle. Car l'Hexagone n'a pas renoncé à jouer un rôle dans la bataille mondiale de l'IA. Notamment à l'échelle européenne.

Pour cela, la France s'appuie sur le rapport du député LREM et mathématicien Cédric Villani, qui vise à retenir ses nombreux talents sur son territoire et à développer des pôles d'excellence. Si l'objectif du pays est toujours de créer des champions mondiaux de l'IA, la stratégie est désormais de se concentrer sur certains secteurs clés, où l'Europe a déjà placé ses pions.

Les talents, la principale force de la France

Autrement dit, plutôt que de courir un marathon perdu d'avance aux côtés des Gafami américains (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM) et des BATX chinois (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), la France préfère mener la bataille de la donnée sectorielle. « Il reste...