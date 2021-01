Intelligence artificielle : les Etats-Unis et la Chine largement devant l'Europe

Pas une surprise, plutôt une confirmation. D'après l'étude annuelle de la Fondation pour les technologies de l'information (Information Technology and Innovation Foundation), parue lundi 25 janvier, les États-Unis mènent la course au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), tandis que la Chine progresse rapidement au point de "challenger la domination américaine", et que l'Union européenne est... à la traîne.

Les Etats-Unis en tête dans les domaines clés

Ce rapport compare les situations entre pays sur la base de 30 paramètres, divisés entre plusieurs grandes familles dont la recherche et développement (R&D), l'adoption de la technologie par les entreprises, ainsi que l'investissement dans le matériel et le logiciel.

Verdict : les États-Unis dominent la course, avec un score global de 44,6 points sur une échelle de 100...