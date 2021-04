La crise, un levier pour une innovation plus vertueuse ?

Les startups et le numérique sont-elles les armes ultimes de la relance économique ? Ce secteur continue de créer des emplois, alors que d'autres (tourisme, restauration) sont obligés de licencier, ou vont le faire, à cause d'une crise sanitaire qui n'en finit pas. L'éducation et la formation sont évidemment cruciales pour donner aux jeunes et aux demandeurs d'emploi les compétences pour trouver un poste.

Pour Matthieu Nebra, directeur de l'innovation et membre du conseil d'administration d'OpenClassrooms, qui propose une large palette de cours en ligne et du mentorat, « l'éducation, c'est du labeur sur le long terme. On ne crée pas un système éducatif efficace en se levant un beau matin », indique-t-il lors du Think Tech Summit, organisé par La Tribune le 29 mars au Grand Rex de Paris.

En 1999, Matthieu Nebra crée le Site du Zéro, qui marche tellement bien qu'il le transforme en entreprise en 2007, avant même d'avoir terminé ses études.

« Dans mon école, je ne pouvais pas m'embaucher moi-même pour mon stage de fin d'études, car, à l'époque, il n'y avait pas de formation d'entrepreneur », évoque le trentenaire, qui est légitime pour incarner un « role model » différent du startupper milliardaire vanté par le Président de la République. « Dans ma génération, le besoin de sens est très fort. C'est frappant : l'aspect financier seul ne suffit plus », estime Matthieu Nebra, dont la société est devenue entreprise à mission et a été labellisée B Corp (une certification RSE). La mission que s'est fixée OpenClassrooms est bien définie : aider un million de personnes à trouver un emploi dans le monde chaque année.

La quête de sens renforcée avec la crise

Fleur Pellerin, CEO du fonds Korelya Capital, se félicite de l'arrivée de ces critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) dans les boards des entreprises.

« Les Millenials et la Gen Z qui arrivent sur le marché du travail cherchent du sens. Pour les entreprises qui veulent attirer les meilleurs talents dans les années à venir, répondre à ce besoin en défendant des valeurs, ce n'est plus du green washing mais juste indispensable ».

L'ancienne ministre salue par ailleurs les efforts financiers de l'État avec le plan de relance.

De son côté, BNP Paribas a accordé 64 000 prêts garantis par l'État pour un montant de 18 milliards d'euros.

« En ce moment, nous finalisons le prêt participatif relance, un dispositif de prêts privés aux entreprises garantis par l'État. Il s'agit d'une dette à huit ans avec quatre ans de différé d'amortissement. Nous allons flécher les projets de transition énergétique, digitale et liés à l'international » décrit Clotilde Quilichini, directrice de la clientèle Entreprises Ile-de-France de BNP Paribas.

La crise qui fait souffrir les entreprises peut-elle devenir une opportunité ? Oui, pour Clotilde Quilichini, qui rencontre « des entrepreneurs qui vont bien, qui sont digitalisés et qui ont compris l'importance des critères ESG ». Certains, comme Laurent Alexandre, annoncent même de nouvelles années folles pour le monde post-Covid. C'est aussi l'avis de Matthieu Nebra.

« Je suis convaincu que la relance va arriver. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos étudiants, entre 25 et 30 %, déclarent vouloir créer leur entreprise ».

Des entrepreneurs plus matures

Olivier Mathiot connaît à la fois l'entrepreneuriat pour avoir lancé Price Minister (devenu Rakuten), l'écosystème startup comme vice-président de France Digitale, et le métier d'investisseur (Agriconomie, Younited Credit, Zenride, etc.). Il est aussi depuis peu directeur général du fonds evergreen 2050, axé sur les startups à impact.

« Nous avons désormais la certitude que l'écosystème a transformé l'ensemble de la société. Les startups créent-elles des emplois ? Oui. Et ce sont des CDI à 90 %. Pour 50 000 euros investis, on crée un emploi » rappelle-t-il.

Tout en reconnaissant que cette transformation schumpéterienne détruit aussi des postes. Pour lui, ce qui a vraiment changé depuis les années 2010, c'est la crise de sens et le besoin d'une dimension inclusive et environnementale.

Quelle différence entre ce pionnier du e-commerce et les jeunes entrepreneurs actuels ? Pour le vice-président de France Digitale, « ils ont un niveau d'ambition de conquête du monde très élevé, mais avec le souci de laisser une trace positive. Ils vont plus vite à l'international et lèvent plus de fonds. Le niveau de maturité est très fort ». Un constat optimiste plutôt bienvenu en ces temps troublés.

