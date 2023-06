Jean-Noël Barrot valide 42 propositions du French Tech Finance Partners pour soutenir la tech en crise

Création d'une Capitale Française tournante de la tech en région, label deeptech, audit et actualisation du statut de licorne... Le ministre délégué à la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé retenir 42 recommandations issues du rapport remis fin mars par le French Tech Finance Partners, nouvelle instance créée par le gouvernement en janvier dernier et réunissant lobbys et personnalités de l'investissement dans la tech.