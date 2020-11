Comment la plateforme de Shippeo révolutionne la chaine logistique

Si un client particulier commande un produit sur un site Internet, ce dernier lui offre aujourd'hui la possibilité de suivre le parcours du colis, quasiment en temps réel grâce à la géolocalisation, jusqu'à sa destination. Paradoxalement, une entreprise n'a pas cette même qualité de service, peinant à savoir où se trouve à l'instant T la marchandise partie du dépôt et à quelle heure exacte, le transporteur livrera. Or maîtriser les délais de livraison dans la "supply chain" permet d'améliorer la compétitivité des entreprises.

C'est en partant de ce constat que Pierre Khoury et Lucien Besse ont fondé il y a cinq ans Shippeo, une plateforme numérique de services proposant aux donneurs d'ordres et aux transporteurs de se connecter entre eux. Ni banque de fret, ni market place, la start-up met à disposition de ses clients en contrepartie d'un abonnement annuel un logiciel pour partager leurs informations et améliorer leur collaboration. L'objectif vise à pouvoir dire à tout moment au client final : "Votre camion se...