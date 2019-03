"Taxer le chiffre d'affaires des Gafa, c'est la pire solution" (Mounir Mahjoubi)

Presque deux ans après sa nomination en tant que secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi se livre sur son bilan, ses principes, et révèle en exclusivité son carnet de route pour les mois à venir. Le candidat à l'investiture LREM pour la mairie de Paris va ainsi dévoiler dans quelques semaines une initiative pour empêcher l'accès aux mineurs à la pornographie. Une charte de « bonne conduite » entre les plateformes de e-commerce comme Amazon et les TPE-PME qui en dépendent est aussi dans les tuyaux. Il annonce aussi 13 Capitales French Tech et environ 80 Communautés French Tech en France et dans le monde, ainsi que le lancement d'une initiative pour encourager l'investissement dans les startups dirigées par des femmes.

LA TRIBUNE - Vous êtes en poste depuis bientôt deux ans, mais vous avez annoncé que vous démissionnerez si vous êtes désigné comme candidat LREM pour les municipales à Paris. Qu'avez-vous accompli en tant que secrétaire d'État au numérique ?

MOUNIR MAHJOUBI - Depuis 2017, j'ai été guidé par deux valeurs : la performance et l'humanité. La performance, c'est tout faire pour que des champions français du numérique puissent émerger, donc donner un coup...