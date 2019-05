Grâce à Amazon, Deliveroo se renforce contre Uber Eats et fait plonger ses autres concurrents en Bourse

Le livreur britannique de repas Deliveroo a annoncé un soutien de poids, celui d'Amazon.com, pour livrer bataille à ses principaux concurrents que sont Uber Eats, filiale d'Uber Technologies, et Just Eat.

Deliveroo a déclaré que le géant américain de la distribution en ligne avait été le principal contributeur à un nouveau tour de table de 575 millions de dollars (515 millions d'euros). Parmi les autres investisseurs du groupe, figurent T. Rowe Price, Fidelity Management et Research Co ainsi que Green Oaks.

60.000 livreurs dans 14 pays

Après cette annonce, Just Eat perdait près de 10% à la Bourse de Londres et Delivery Hero plus de 5% à Francfort.

Basé à Londres, Deliveroo emploie 60.000 livreurs et compte 80.000 restaurants à sa carte dans 14 pays, notamment en France, en Allemagne, à Hong Kong, à Singapour et au Koweit.

A cette date, si l'on inclut ce nouveau tour de table, Deliveroo a levé 1,53 milliard de dollars.

"Nous sommes impressionnés par l'approche de Deliveroo et par leur volonté de fournir aux clients un choix toujours plus grand d'excellents restaurants ainsi que des options de livraison pratiques", a déclaré Doug Gurr, responsable Amazon UK Country. (Kate Holton à Londres et Ismail Shakil à Bangalore Véronique Tison et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)