Netflix séduit toujours, avec 7 millions d'abonnés en plus en trois mois

Netflix est toujours en pleine forme. La plateforme de streaming vidéo a séduit près de 7 millions de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre, soit 2 millions de plus qu'espéré. Au total, l'entreprise dirigée par Reed Hastings revendique 137 millions d'abonnés dans le monde. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre s'établit à 4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34% sur un an. Les bénéfices s'envolent aussi, de 129,6 millions de dollars au troisième trimestre 2017 à 402,8 millions de dollars un an plus tard.

Sans surprise, cette bonne santé a ravi les marchés ce mercredi : l'action de Netflix gagnait 13,5% post-séance à Wall Street, reprenant du poil de la bête après la correction boursière qui a fortement touché les ténors de la Tech la semaine dernière. Depuis le début de l'année, l'action Netflix a bondi de 80%, surperformant par rapport aux autres membres du groupe FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

Un nombre record d'heures de programmes originaux

La progression rapide de nombre d'abonnés valide la stratégie de Netflix d'investir lourdement dans ses propres programmes pour rester attractif face aux concurrents, notamment Amazon Prime Video, HBO et Hulu. D'autant plus que la concurrence va fortement se renforcer. YouTube et Facebook ont déjà plongé dans l'arène des séries originales et prévoient d'intensifier leurs efforts en 2019, l'année où devraient se lancer les services d'Apple et du câblo-opérateur américain AT&T. Il faudra aussi compter avec Walt Disney, qui prépare une offre orientée famille. Premier sur le marché, Netflix a de quoi faire la course la tête:

Netflix a dégagé un nombre d'heures de programmes originaux record au troisième trimestre, en hausse de 135% d'un an sur l'autre, selon les analystes de Cowen.

Le marché international comme priorité

Bien que le marché américain tend à stagner, Netflix a annoncé mardi qu'il avait gagné 1,09 millions d'abonnés aux Etats-Unis, dépassant largement la prévision moyenne des analystes qui était de 674.000, selon des données I/B/E/S de Refinitiv. Et le nombre de nouveaux abonnés dans le reste du monde est de 5,87 millions, surpassant là encore les 4,48 millions prévus par les analystes.

Ce constat confirme la stratégie du PDG Reed Hastings de "mettre le paquet" sur le marché international. D'ailleurs, le trimestre dernier, la firme s'est lancée dans une véritable opération séduction en Inde, qui représente un marché potentiel de plus d'un milliard de spectateurs.

(Avec Reuters)