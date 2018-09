Le géant américain Comcast à l’assaut de l’Europe

En avril dernier, Comcast a argué que « l’acquisition de Sky » allait permettre à la nouvelle entité « d’investir davantage dans les programmes originaux ou existants, et d’amortir les coûts sur une base de clients plus large, comptant 52 millions de consommateurs ». (Crédits : Lucas Jackson)

En mettant la main sur le groupe de télévision britannique Sky, le géant américain des télécoms et des médias veut prendre pied en Europe. Son objectif : produire et vendre plus de contenus originaux pour concurrencer les cadors de la vidéo en streaming comme Netflix et Amazon. Tout en développant, très probablement et en parallèle, ses activités télécoms.