La Digitale Académie : une université à la campagne qui fait école

« On essaye de ne pas les lâcher tant qu'ils n'ont pas un diplôme. » Telle est la philosophie de Soazic Gros, la directrice de la Digitale Académie, basée à Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne. Cette année, 43 étudiants suivent un cursus d'études supérieures à distance dans cette petite ville de 18.871 habitants. Soutenue par la Région Île-de-France depuis 2018, l'initiative, qui permet d'amener l'université à la campagne, séduit et fait des émules. Dès la prochaine rentrée, des établissements similaires verront le jour, sous le même label mais portés par des acteurs locaux, dans le Val-d'Oise, les Yvelines, la Drôme, le Cher, et même au Niger. La Digitale Académie de Montereau-Fault-Yonne occupe seulement 450 m², dans lesquels les élèves suivent des formations à distance proposées par le Cned (Centre national d'enseignement à distance) ou la Fied (Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance). Ils ont ainsi accès à près de 3.000 formations, dont 500 licences et 17 BTS.

En plus de 35 postes informatiques et d'une cafétéria, les étudiants bénéficient d'un accompagnement personnalisé. L'établissement emploie à plein-temps une chargée d'études dénommée « coach...