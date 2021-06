Droits TV de la L1 : Amazon fait une entrée fracassante dans le foot français

Nouveau tremblement de terre dans le foot français. Ce vendredi, la ligue de football de professionnel (LFP) a choisi Amazon comme nouveau diffuseur de la L1 et de la L2. Le géant américain de la distribution, qui compte s'appuyer sur sa plateforme Prime Video, a récupéré les droits du diffuseur défaillant Mediapro. Il déboursera, selon la répartition adoptée vendredi par le Conseil d'administration de la LFP, 250 millions d'euros par an. Canal+, de son côté, est censé diffuser deux matchs par semaine, le samedi et le dimanche, pour 332 millions d'euros par an.

C'est la première fois qu'un géant du Net fait ainsi irruption dans le foot français. L'ennui, c'est que l'état-major de Canal+, lui, est furieux. La chaîne de Vincent Bolloré a indiqué dans un communiqué qu'elle se retirait de la L1 pour les saisons à venir !

« Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 », écrit le groupe dans un communiqué.

Canal+ claque la porte

Canal+ est sans doute agacé de voir Amazon rafler les précieux droits de Mediapro pour un montant inférieur au sien. De fait, la chaîne cryptée paye ses deux matchs par semaine au prix fort, qui a été fixé lors du tout premier appel d'offres de 2018. Depuis la défaillance de Mediapro, Canal+ n'a eu de cesse de dénoncer ce montant, estimant que la concurrence du groupe sino-espagnol a fait flamber les prix. La chaîne militait pour un nouvel appel d'offres global. Elle a porté l'affaire devant les tribunaux. Mais elle a été déboutée, coup sur coup, par le tribunal de commerce de Paris, et, ce vendredi, par l'Autorité de la concurrence.

Dans son communiqué, Canal+ estime, carrément, avoir tourné la page de la L1.

« A partir de la rentrée, le Groupe Canal+ proposera à ses abonnés, pour la première fois, les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions et, dès le 11 août, la Supercup (Supercoupe d'Europe, NDLR) entre Chelsea et Villarreal, précise la chaîne. La plus prestigieuse compétition européenne complétera une offre sport riche de Premier League, de Top14, de Formule 1, ou encore de MotoGP, diffusés en intégralité. »

De quoi alimenter un nouveau bras de fer avec la LFP.