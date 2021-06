Révoluson : La Tribune devient 100% audio-augmentée !

C'est fait. La Tribune devient 100% audio-augmenté. Après avoir annoncé en mai un partenariat stratégique avec ETX Studio et sa plateforme ETX Daily Up, La Tribune propose désormais 100% de ses contenus en audio afin d'offrir une nouvelle expérience utilisateur à sa communauté professionnelle qui pourra ainsi partager l'économie tout en travaillant, se déplaçant ou se détendant.

« La révolution du son est incontournable pour consommer autrement la presse écrite et mettre en avant la valeur ajoutée de ses expertises : lecture audio des articles, podcasts, interviews filmées, la rédaction de La Tribune y trouvera une nouvelle voie pour mieux répondre aux attentes de ses lecteurs et s'adapter à leurs emplois du temps et leurs rythmes de vie», explique Philippe Mabille, directeur de la rédaction.

Pour Tatiana de Francqueville, directrice générale et Jean-Christophe Tortora, Président de La Tribune « l'audio augmenté à 100% de La Tribune est une évolution stratégique comme éditoriale majeures permettant d'offrir une nouvelle expérience à nos utilisateurs et un nouveau contexte à nos annonceurs. C'est aussi une magnifique façon de mettre encore mieux en valeur le remarquable travail de notre rédaction sous l'impulsion de la direction de la rédaction".

Croissance

Une initiative rendue possible par la capacité d'ETX Daily Up à transformer tout texte en audio grâce à la maîtrise de l'IA sémantique par ETX Studio. La qualité des voix provient d'une technologie de Microsoft. Cette innovation majeure constitue une véritable alternative à la lecture et traduit la volonté de croissance de La Tribune. Croissance de son audience. Croissance du nombre d'abonnés digitaux qui pourront souscrire à une offre 100% audio. Croissance des revenus publicitaires et partenaires puisque ceux-ci pourront bénéficier de l'audio augmentation des opérations menées par La Tribune.

Pionnière de la RévoluSON, l'agence de presse ETX Studio est le partenaire stratégique de La Tribune en termes de mise à disposition de sa technologie et de monétisation via son partenaire Audio Valley | Targetspot.

Pour Jérôme Doncieux, CEO et Cécilia Gabizon, Rédactrice en chef : "La Tribune et ETX ayant en commun d'être des pionniers de l'innovation éditoriale, digitale et stratégique, il était logique d'ouvrir cette nouvelle voie si prometteuse ensemble. C'est une fierté et le début d'une longue série d'accords en France comme dans le monde, avec des médias comme avec des marques".