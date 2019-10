Rachat de Newschool : "J’arrivais à court de financements" (Philippine Dolbeau, fondatrice)

Connue comme « la plus jeune entrepreneure de France », Philippine Dolbeau a fondé sa startup NewSchool en janvier 2016, à 16 ans. Son ambition : simplifier la gestion de la vie scolaire au collège et au lycée, en commençant par l'appel en classe. Tout en poursuivant son cursus scolaire puis universitaire, la jeune femme a mis au point une application pour faire l'appel en dix secondes et motiver les élèves avec un système de badges qui récompensent l'implication en classe. NewSchool vend aux établissements des porte-clés connectés pour faciliter l'appel, ainsi qu'une série de services comme une carte qui permet de recharger facilement le compte de la cantine, de retirer des livres à la bibliothèque ou encore de contrôler l'entrée et la sortie du collège ou du lycée. Soutenue par Apple, Microsoft et l'académie de Créteil, NewSchool est utilisée par une trentaine d'établissements scolaires comptant environ 15 000 élèves. La startup a été rachetée par une autre edtech, Klassroom, au début du mois de septembre.

LA TRIBUNE - Pourquoi avez-vous décidé de vendre NewSchool ?

PHILIPPINE DOLBEAU - Nous avons été un peu...