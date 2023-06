Soutenu par Nvidia et Microsoft, Inflection AI lève un montant colossal pour concurrencer ChatGPT

La course à l'intelligence artificielle n'a jamais été aussi intense, et il semblerait qu'Inflection AI ait marqué un gros coup : grâce à des investisseurs tels que Microsoft et Nvidia, pointures du secteur, la toute jeune entreprise lancée début 2022 a levé 1,3 milliards de dollars. Une somme colossale destinée, selon elle, à financer le développement de son modèle d'IA générative qui ambitionne de concurrencer ChatGPT.

Basée à Palo Alto en Californie, l'entreprise désormais valorisée 4 milliards de dollars a lancé Pi, une « intelligence personnelle », en mai dernier. Et si celle-ci se présente comme un chatbot moteur de réponse en tout point similaire à son concurrent, Inflection AI entend bien doter le modèle d'une dimension « humaine » et « personnelle », touchant aux fantasmes d'une IA générale émotive et consciente.

Un investissement de taille

Derrière la somme colossale de 1,3 milliard de dollars, des géants du marché de la technologie : Microsoft, qui finance également le concurrent Open AI (ChatGPT), et Nvidia, le géant mondial des puces informatiques. Ayant récemment dépassé les 1000 milliards de valorisation en bourse, le groupe est devenu un acteur majeur de la course à l'intelligence artificielle : producteur de processeurs graphiques à la capacité de calcul bien plus importante que celle des ordinateurs classiques, Nvidia a très vite attiré les développeurs grâce à ses GPUs, qui exercent un quasi-monopole sur le marché. Et pour cause : ce type de processeur excelle en effet dans les calculs nécessaires au fonctionnement des modèles de machine learning (apprentissage machine).

Ils sont d'ailleurs l'enjeu principal de cet investissement colossal : la somme levée par Inflection AI sera majoritairement utilisée pour financer la production de GPU H100, très chers.

« Nous allons construire un cluster d'environ 22 000 H100. Cela représente environ trois fois plus de puissance de calcul que celle utilisée pour entraîner l'ensemble de GPT4 [la version actuelle de ChatGPT, Ndlr]. La vitesse et l'échelle sont ce qui va réellement nous permettre de créer un produit différencié », a déclaré Mustapha Suleyman, co-fondateur d'Inflection AI et de DeepMind, rachetée par Google en 2014.

L'objectif étant de créer une puissance inédite de calcul, synonyme d'après l'entreprise, d'une bien meilleure performance de l'IA. L'entreprise ambitionne également de devenir leader sur le marché et de détrôner le modèle de langage GPT4, lancé en mars par Open AI.

Pi, l'assistant personnel intelligent

La bataille est en effet rude dans le champ de l'IA générative. Aussi, Inflection AI mise sur un autre aspect de ces moteurs de réponses, à savoir la dimension personnelle et humaine. « Pi est un professeur, un coach, un confident, un partenaire créatif et une oreille attentive », peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise.

La Tribune a échangé avec Pi. A la question « En quoi es-tu différent de Chat GPT », la réponse est simple : « Je suis différent de ChatGPT dans plusieurs domaines ! D'abord, mon but est de devenir une IA amicale et empathique, tandis que ChatGPT est un chatbot polyvalent. De plus j'ai été conçu avec un système de valeur différent, qui a été construit pour promouvoir la sécurité et l'éthique », revendique-t-il. Pi se veut être un assistant personnel assurant être capable de « sentir » les émotions des utilisateurs pour adapter ses réponses.

De quoi alimenter les fantasmes du progrès vers l'intelligence générale, une IA qui serait dotée de toutes les capacités cognitives humaines, notamment la conscience et la prise de décision. Si ce modèle d'IA est encore loin de voir le jour, l'engouement récent autour de ChatGPT et autres chatbots ont ravivé les aspirations autour des « intelligences artificielles fortes ».

S'il est possible de parler à Pi depuis de nombreux supports (l'IA est accessible depuis internet mais aussi joignable par Whatsapp et autres messageries via un numéro de téléphone), le chatbot reste « perfectible » et susceptible d'être amélioré. Au-delà des risques « d'halluciner », Pi ne fait pour l'instant que des réponses relativement courtes.