Télécoms : arrêt du réseau cuivre d’Orange, les choses sérieuses commencent

C'est un chantier pharaonique qui va débuter. Le mercredi 31 janvier prochain, les habitants de quelque 162 communes françaises, réparties dans tout le pays et représentant 211.000 locaux, ne pourront plus commander de nouvelle ligne téléphonique fixe, ou un abonnement ADSL, sur le réseau cuivre d'Orange. S'ils souhaitent changer de connexion Internet, ils devront, dès lors, impérativement se tourner vers les offres de fibre des opérateurs.

Ce début d'année 2024 marquera, ainsi, le vrai lancement du grand plan national d'Orange visant à fermer son vieux réseau cuivre. Cette infrastructure, qui date des années 1960, a d'abord permis de démocratiser la téléphonie. Elle a ensuite été modernisée pour apporter Internet via la technologie ADSL. Tous les opérateurs utilisent encore cette infrastructure, qu'ils louent à Orange pour servir leurs abonnés. Avec la démocratisation de la fibre, il a été décidé de l'éteindre progressivement, d'ici à 2030. Aux yeux du secteur comme de l'Arcep, le régulateur des télécoms, il n'y a pas de logique économique à conserver deux réseaux Internet fixe dans l'Hexagone. D'autant que le réseau cuivre, vieillissant, se vide de plus en plus vite de ses abonnés à mesure que la fibre arrive, et coûte cher à entretenir.

Prévenir et rassurer les habitants

En réalité, Orange prépare ce grand chantier depuis des années. L'opérateur dirigé par Christel Heydemann a, dès 2020, lancé plusieurs expérimentations de fermeture du réseau cuivre dans différentes communes totalisant environ 11.000 locaux. L'objectif était de déterminer, aussi finement que possible, les processus pour que tout se déroule bien. Ces galops d'essai se sont déroulés à Lévis-Saint-Nom (Yvelines), puis à Gernelle, Vivier-au-Court et à Vrigne-aux-Bois (Ardennes), ou encore à Provin (Nord). Ils ont surtout démontré, d'après Orange, qu'une concertation entre tous les acteurs concernés s'avérait vitale.

Parmi eux, il y a notamment les maires et les élus locaux, essentiels pour informer, prévenir et rassurer les habitants. Il y a aussi les concurrents d'Orange (SFR, Bouygues Telecom et Free), qui doivent migrer leurs abonnés ADSL vers la fibre. L'Arcep, quant à elle, a la tâche de surveiller toutes les opérations. Le régulateur veille, tout particulièrement, à ce que la fibre soit complètement déployée, sans retard, dans les communes concernées.

Le chantier entre dans sa « phase industrielle »

D'après Bénédicte Javelot, la directrice des projets stratégiques et du développement d'Orange, ce premier lot de 211.000 locaux concernés par la fermeture du réseau cuivre, amorce la « phase industrielle » du chantier. Six autres lots, à chaque fois de plus en plus gros, verront ensuite le jour chaque année. Un deuxième lot de 954.000 locaux dans 829 communes sera lancé en janvier 2025. Un troisième, de 2,5 millions de locaux dans 2.145 communes sera concerné par une fermeture du réseau en janvier 2026. Au total, le chantier porte sur plus de 42 millions de locaux.

Tous les habitants concernés ne pourront donc plus commander de nouvelles lignes ADSL. C'est ce qu'Orange appelle la « fermeture commerciale » du réseau cuivre. Ceux qui utilisent l'ADSL pourront encore utiliser cette technologie pendant environ un an. Avant qu'intervienne une étape de « fermeture technique », où l'infrastructure sera complètement éteinte. Cela dit, Orange a aussi arrêté une date de « fermeture commerciale nationale » du réseau cuivre au 31 janvier 2026. Plus personne, en France, ne pourra plus commander de nouvelles offres sur cette infrastructure.

« Un enjeu politique »

Ce chantier sera surveillé de près par les pouvoirs publics. Son bon déroulement est un impératif pour que tous les Français continuent à bénéficier d'une bonne connexion, alors que l'accès à Internet est devenu vital pour le pays et son économie. La présidente de l'Arcep, Laure de La Raudière, l'a rappelé ce mardi, lors de ses vœux pour cette nouvelle année, à La Sorbonne à Paris. « La fermeture du réseau cuivre devient ainsi perceptible sur tous les territoires, et devient, sans conteste, un enjeu politique », a-t-elle déclaré.

Laure de La Raudière a, à cette occasion, souligné la nécessité que « les réseaux de fibre soient déployés » afin que le projet soit « une réussite ». Entre les lignes, elle a appelé les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free à se mobiliser sur ce front, alors que le régulateur alerte, depuis des mois, sur un ralentissement des raccordements à cette technologie. Hors de question, pour l'Arcep, que certains foyers se retrouvent sans connexion Internet. Si « les engagements pris par les opérateurs », en matière de couverture du pays en fibre notamment, ne sont pas respectés, « nous n'hésiterons pas à demander le report de la fermeture sur certaines communes », a averti la cheffe de file du gendarme des télécoms.

La qualité des réseaux de fibre reste insuffisante

L'autre sujet qui fâche concerne la qualité de service sur les réseaux de fibre. De nombreux utilisateurs pâtissent, depuis des années, d'importantes malfaçons et autres coupures volontaires sur cette infrastructure. « Il faut que les difficultés de qualité de service rencontrées encore aujourd'hui soient résolues », a insisté Laure de La Raudière, appelant les opérateurs à redoubler d'efforts.