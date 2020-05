« En matière de 5G, un gouffre se crée entre l'Europe et le reste du monde »

LA TRIBUNE - Avec la crise du coronavirus, l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs a été reportée à une date encore inconnue. Ce qui repousse, mécaniquement, l'arrivée de cette technologie en France. Est-ce, selon vous, un problème ?

FRANCK BOUETARD - Cela pose un vrai problème. Aujourd'hui, Ericsson participe au déploiement de 32 réseaux 5G commerciaux dans le monde, répartis sur 18 pays et quatre continents. Autrement dit : la 5G, c'est parti. Certains pays sont en train d'accélérer les déploiements. C'est notamment le cas des Etats-Unis, de la Chine et de l'Australie. Ils y voient à la fois un moyen de lutter contre le Covid-19, et un outil pour relancer l'économie, jugeant cette infrastructure essentielle pour les années à venir. Et en France, que fait-on ? On retarde l'attribution des fréquences. Il est en train de se créer un gouffre entre l'Europe et le reste du monde en matière de 5G.

L'Europe n'était déjà pas en avance...

La situation s'est aggravée. Il y a urgence à traiter ce problème. Il y a de multiples raisons qui expliquent les retards d'attributions des fréquences et de déploiements. Mais il n'y a qu'en...