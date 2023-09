En signant avec Xiaomi, Huawei continue à tirer profit de ses brevets

Huawei, qui détient l'un des plus importants portefeuilles de brevets au monde, poursuit son offensive pour monétiser au mieux ces actifs. Ce mercredi, ce fleuron de la tech chinoise a annoncé avoir conclu un accord avec son rival Xiaomi dans les smartphones. Il s'agit, plus précisément, d'un accord mondial de licences croisées, lequel couvre les technologies de communication, et notamment la 5G.

Avec cet accord, Huawei et Xiaomi mettent fin à un vieux conflit. En mars dernier, Huawei avait, d'après plusieurs médias chinois, poursuivi son concurrent pour violation présumée de quatre brevets déposés. Ceux-ci concernaient les communication sans fil, la photographie sur smartphone, et une technologie de verrouillage d'écran.

Un accord avec Ericsson

Huawei, qui dispose de plus de 100.000 chercheurs et investit chaque année environ un quart de son chiffre d'affaires en recherche et développement, met depuis des années les bouchées doubles pour partager ses brevets avec un maximum d'industriels. Et en tirer, bien sûr, profit. Fin août, le groupe de Shenzhen a même signé un accord avec son grand rival, l'équipementier télécoms suédois Ericsson, pour utiliser réciproquement leurs technologies. Cette annonce a, au passage, constitué un pied de nez aux Etats-Unis. Washington ne ménage pas ses efforts pour inciter le Vieux Continent à couper les ponts avec Huawei, accusé par la Maison Blanche d'espionnage pour le compte de Pékin.

Huawei affirme avoir conclu, à ce jour, près de 200 accords de licences de brevets bilatéraux. Le groupe cite notamment ses concurrents Samsung, Oppo, ou encore des constructeurs automobiles de premier plan, comme Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru ou encore Renault. Ces activités s'avèrent profitables : Huawei affirme avoir tiré 560 millions de dollars de ses différentes licences l'an dernier.