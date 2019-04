Japon : les opérateurs télécoms flambent en Bourse

Les investisseurs sont confiants. Les actions des trois grands opérateurs de télécommunications japonais s'envolaient mardi matin à la Bourse de Tokyo, après une annonce jugée rassurante du premier d'entre eux sur sa politique tarifaire. Le titre du numéro un, NTT Docomo, prenait jusqu'à 5,4% dans les premiers échanges, à 2.429 yens. Le second, KKDI, s'élevait à peu près au même moment de 6,98% à 2.551,5 yens et le troisième, SoftBank Corp, gagnait 5,13% à 1.361 yens.

Lundi, NTT Docomo a dévoilé une nouvelle grille de formules tarifaires faisant apparaître des réductions pouvant aller jusqu'à 40%. Docomo et KDDI avaient indiqué il y a plusieurs mois qu'ils lanceraient ces nouveaux plans en réponse aux demandes insistantes du gouvernement de réduire les factures de télécoms des foyers. SoftBank avait dit vouloir aussi changer ses tarifs mais en ayant à coeur de toujours bien rémunérer les actionnaires. Les investisseurs avaient cependant pris peur et vendu des actions de ces trois géants des services cellulaires.

Les marchés redoutaient une guerre des prix

"Le marché s'inquiétait d'une possible guerre de tarifs", a précisé à l'AFP Seiichi Suzuki, analyste de Tokai Tokyo Research. Mais les détails annoncés lundi par Docomo les ont plutôt rassurés sur le fait que la formule mise en place par le pionnier, et que les autres vont sans doute suivre, devrait permettre de préserver des marges et donc des dividendes, sans entrer dans une bataille de prix destructrice. D'où le mouvement de rachat d'actions observé ce mardi.

Il ne bénéficie en revanche pas au nouvel entrant dans le secteur qu'est Rakuten. Le groupe, connu pour ses galeries marchandes en ligne et devenu le 4e opérateur mobile nippon, va avoir en effet plus de difficultés à se distinguer sur le marché. Il espérait séduire avec des tarifs plus attractifs que ses rivaux, mais la donne va se compliquer sur ce plan. Il va en outre souffrir d'un effet de ciseaux, puisqu'il n'a pas de base de clientèle installée et doit investir massivement à la fois dans son infrastructure et dans ses campagnes de promotion pour se faire connaître. L'action Rakuten baissait d'environ 4% à 1.031 yens en début de séance.