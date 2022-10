Le marché mondial des smartphones victime de la baisse du pouvoir d'achat

Les ventes de téléphones portables plongent. Elles ont connu leur pire troisième trimestre depuis 2014 d'après le cabinet Canalys, spécialiste du secteur. « Le marché mondial des smartphones a enregistré son troisième trimestre consécutif de déclin en 2022 avec une baisse annuelle de 9% », selon un rapport de cette société publié mardi qu'a consulté La Tribune.

Un marché très sensible à la demande du public

Et le marché ne semble pas prêt de rebondir. « Les sombres perspectives économiques ont amené les consommateurs à repousser leurs achats de matériel électronique pour dépenser en priorité sur d'autres produits essentiels », anticipe Canalys. « Le marché des smartphones est très sensible aux variations de la demande des consommateurs », explique sa collège Amber Liu quant à l'état du marché.

L'inflation aux Etats-Unis (8,2% sur un an en septembre du fait d'une économie en surchauffe), en Europe (9,9% sur un an en septembre du fait du choc énergétique) et dans d'autres régions du monde comme l'Inde (7%), rogne le budget des ménages contraints de faire des arbitrages. Le smartphone représente un poste de dépense de plus en plus significatif. En France, le prix moyen à l'achat atteint 446 euros sur un an selon le panéliste Gfk, soit une hausse de 17% sur 4 ans.

Apple et Samsung ajustent leur stratégie

La fin de l'année, marquée par les achats de Noël et le Black Friday outre-Atlantique, ne devrait pas permettre le rebond des ventes de smartphones. « Pendant la saison des fêtes, les consommateurs qui ont décalé leurs achats à plus tard vont tabler sur des promotions majeures et des prix réduits sur les modèles des années passées », estime Sanyam Chaurasia de Canalys. « Par comparaison avec la forte demande l'année dernière, le marché devrait être calme mais stable. Mais il sera trop tôt pour voir un inversement de la tendance » au quatrième trimestre, avertit l'analyste.

Aux coudes à coudes avec Apple en 2020 et 2021, Samsung se taille à nouveau la part du lion avec 22% du marché contre 18% pour le géant californien. Si le segment des iPhone résiste dans l'ensemble, Apple semble subir la baisse d'appétit pour les modèles les plus onéreux. A titre d'exemple, l'iPhone 14+ coûte entre 1300 et 2100 euros selon les options. Les industriels ajustent donc leur production au recul de la demande. Le site américain spécialisé The Information affirme qu'Apple a dû réduire la production d'iPhone 14+. Samsung a de son côté engagé des promotions massives.

(Avec AFP et Reuters)

