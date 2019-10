Mobile : les campagnes restent beaucoup moins bien loties que les villes

La situation a beau s'améliorer, les réseaux mobiles demeurent bien moins performants dans les campagnes que dans les villes. C'est ce qu'indique l'Arcep, le régulateur des télécoms, dans sa dernière enquête sur la qualité des services mobiles. Selon cette étude, le débit moyen en téléchargement atteint 28 Mbit/s dans les zones rurales. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à 2018, où il n'était que de 14 Mbit/s. Reste que ce chiffre demeure plus de moitié moins important que dans les grandes villes et territoires très densément peuplés, où il se situe à 62 Mbit/s.

[Cliquez pour agrandir le graphique - Crédits : Arcep]

Dans les campagnes, c'est Bouygues Telecom qui ressort en tête des opérateurs fournissant la meilleure qualité de service. Il se démarque surtout de ses rivaux Orange et SFR pour les services de vidéo en ligne et de navigation Web. Free, qui est arrivé plus tard que ses concurrents dans le mobile et s'est d'abord concentré sur la couverture des grandes villes, ferme logiquement la marche. Dans un communiqué publié ce mardi, Bouygues Telecom s'est félicité de ce résultat.

La lutte contre les « zones blanches » se poursuit

« Pour la deuxième année consécutive, Bouygues Telecom s'impose donc comme l'opérateur de référence en France pour toutes les villes et tous les villages de moins de 10.000 habitants, s'est réjoui Bouygues Telecom. L'opérateur des territoires propose désormais la qualité et la puissance de son réseau 4G à plus de 99% de la population métropolitaine. »

[Cliquez pour agrandir le graphique - Crédits : Arcep]

La couverture mobile des territoires devrait, a priori, s'améliorer. D'après le gouvernement, le « New Deal » commence à porter ces fruits. Cet accord passé entre l'État et les opérateurs l'année dernière vise à lutter contre les « zones blanches », ces villages où le mobile ne passe toujours pas. La semaine dernière, l'exécutif a indiqué que près de 1.200 de ces « zones blanches » étaient en cours de résorption.

De manière générale, en France et tous territoires confondus, c'est Orange qui offre les meilleurs débits et la plus grande qualité de service. Selon l'Arcep, l'opérateur historique est « en tête, Bouygues Telecom tend à s'affirmer comme deuxième opérateur de qualité, SFR progresse ». Quant à Free, l'opérateur de Xavier Niel « s'améliore fortement mais reste sensiblement en retrait ».