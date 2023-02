A la rescousse du nucléaire, le Livret A préservera le logement social

C'est une question que doit se poser le nouveau PDG d'EDF, Luc Rémont, plusieurs fois par jour: comment financer le coût de construction des six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, une facture estimée à 51,7 milliards d'euros, voire à plus de 56 milliards en cas de difficulté ? Qui va payer ? EDF? L'Etat ? Le consommateur ? Et ce sachant que les 56 réacteurs nucléaires français, fruits du plan Messmer et construits entre le début des années 1970, ont été financés par l'énergéticien, sur ses fonds propres, puis par emprunt. Un schéma impossible aujourd'hui au regard de l'endettement colossal du groupe, supérieur à 60 milliards d'euros.

Une prise de contact entre la Caisse des Dépôts et EDF

D'après Les Echos, les milliards d'euros du Livret A seraient l'une des pistes étudiées par le gouvernement, « une des rares ressources qui permet de déployer des financements à très long terme, cela correspond assez bien au profil du nucléaire », observe une source au sein des pouvoirs publics citée par nos confrères.

Selon nos informations, la Caisse des Dépôts, qui collecte le livret d'épargne préféré des Français dont le taux vient d'être relevé à 3%, est effectivement entrée en contact, il y a six mois, avec la direction financière d'EDF. Le bras armé de l'Etat sait en effet proposer des financements de 30 ans pour le logement social, de 40 ans pour les ponts et même de 80 ans pour le portage de foncier. « Nous sommes dans l'horizon du financement du nucléaire », déclare, à La Tribune, une source proche du dossier.

Un sujet évoqué en filigrane devant les parlementaires

En filigrane, ce sujet a été évoqué, dès janvier à l'Assemblée et au Sénat, par le directeur général de la Caisse, candidat à sa réélection. « Je suis convaincu que l'épargne populaire, du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire, du Livret d'épargne populaire qui, au total, atteint 500 milliards d'euros aujourd'hui, peut davantage encore financer la transformation de notre appareil de production énergétique », avait affirmé Eric Lombard. Confirmé par les parlementaires, le patron de la CDC a remis le sujet sur la table en conseil de surveillance.

Sur les 100 euros de livret A collectés, 60 vont rue de Lille et 40 restent dans les banques. Aussi, sur les 33,5 milliards d'euros collectés en 2022, 10 pourraient certes toujours être prêtés aux bailleurs en 2023. S'agissant des 23 milliards d'euros restants, d'habitude confiés à la division asset management de la Caisse des Dépôts, 10 à 20 milliards pourraient donc être fléchés vers EDF. La balle est désormais dans le camp de l'énergéticien. C'est en effet sa direction financière qui va arbitrer entre obligations sur les marchés financiers et prêts de long-terme. « Le fonds d'épargne sera une partie importante de l'équation financière », affirme, à La Tribune, cette même source.

D'autant qu'à la fin de l'année 2022, la Caisse des Dépôts affichait un total de 375 milliards d'euros rien que pour le livret A. Plafonné à 22.950 euros, le produit n'était en outre garni qu'à 25% de sa capacité à fin 2021 selon la Banque de France. Ce fonds d'épargne a néanmoins un défaut: il repose sur un taux d'intérêt variable, mais nul doute que Bercy qui administre ce taux sera en faire bon usage...