Unilever rejette l'offre à 143 milliards de dollars de Kraft

Unilever a déclaré vendredi que la proposition de rachat de 143 milliards de dollars (134,28 milliards d'euros) que lui avait soumise l'américain Kraft Heinz n'avait pas d'intérêt financier ni stratégique et qu'elle le sous-estimait "fondamentalement".

Dans un communiqué, l'entreprise explique que " la proposition (...) n'a aucun intérêt, qu'il soit financier ou stratégique, pour les actionnaires d'Unilever. Unilever ne voit pas de base pour de nouvelles discussions".

Forte hausse

A la Bourse de Londres, l'action Unilever gagnait plus de 13% à 3.780 pence à 12h40 GMT, la plus forte hausse de l'indice européen Stoxx 600 et la plus importante en pourcentage pour la valeur depuis plus de 30 ans.

A ce niveau de cours, Unilever est valorisé plus de 130 milliards d'euros selon les données Thomson Reuters, contre un peu moins de 100 milliards d'euros pour Kraft Heinz. Le titre de l'américain prenait 3,2% dans les premières transactions en avant-Bourse à Wall Street.

(Avec Reuters)