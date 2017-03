Deutsche Bank : une augmentation de capital de 8 milliards d'euros ?

Deutsche Bank cherche à se recapitaliser. La première banque allemande a annoncé vendredi commencer à préparer une possible augmentation de capital d'environ huit milliards d'euros ainsi qu'une mise en Bourse d'une part minoritaire de son activité de gestion d'actifs. La banque "réalise des étapes préparatoires pour une éventuelle augmentation de capital d'environ 8 milliards d'euros et plusieurs éventuelles mesures stratégiques", écrit dans un communiqué, le groupe dont la santé financière est régulièrement source d'inquiétudes.

Intégrer la filiale Postbank dans l'activité de banque de détail

Outre donc cette levée de fonds et la vente d'une minorité de son activité appelée Deutsche Asset Management, Deutsche Bank envisage également de finalement garder en son sein sa filiale Postbank, qu'elle voulait jusqu'à présent vendre, et de l'intégrer dans sa propre activité de banque de détail.



La mise en oeuvre de ces mesures "dépend des conditions de marché et de l'approbation du directoire et du conseil de surveillance", précise Deutsche Bank, estimant que "à ce stade, aucune décision n'a été prise".



Le communiqué du groupe bancaire vient confirmer une information de l'agence Bloomberg News vendredi dans la journée, qui avait pesé sur l'action à la Bourse de Francfort.

Situation financière compliquée

Embarqué dans un vaste plan de restructuration, se traduisant par des milliers de suppressions d'emplois et l'abandon de certaines activités à risques ou peu rentables, Deutsche Bank a aussi vu son image fortement écornée et son bilan financier dégradé par de nombreuses poursuites judiciaires.



Cependant, la banque est parvenue à en régler certaines, comme l'enquête sur son rôle dans la crise des subprimes aux Etats-Unis, close au prix d'un paiement de sept milliards de dollars.



C'est la perspective de cette amende, qui au départ menaçait d'être deux fois plus importante, qui avait à l'automne fait naître un vent de panique sur la capacité de la banque à résister. Des rumeurs d'augmentation de capital, voire même d'un sauvetage public, ensuite démenties avaient alors circulé. Après de lourdes pertes nettes en 2015 et 2016, Deutsche Bank compte renouer avec des bénéfices en 2017.

(Avec AFP)