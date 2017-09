Abbvie menace-t-il les futurs revenus du nouveau médicament phare de Sanofi ?

En l'espace d'une semaine, Sanofi a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle qui pourraient impacter les ventes du dupilumab, un anticorps monoclonal. Le 11 septembre, des résultats d'un essai clinique de phase III, mené sur 1.902 patients traités, a montré que le dupilumab réduit le nombre de crises d'asthme sévère de 46% en 52 semaines. Le groupe français a ainsi de fortes chances de faire valider cette indication par les Agences des médicaments européenne et américaine (FDA). C'est la promesse de nouveaux revenus qui s'ajouteraient à ceux du dupimulab prescrit contre l'eczéma sévère à modérer (ou dermatite atopique), une indication qui a reçu le feu vert de la FDA, et devrait obtenir prochainement une autorisation de commercialisation en Europe.

Sanofi mise beaucoup sur cet anticorps monoclonal comme relais de croissance. Cette molécule développée en collaboration avec la biotech Regeneron pourrait générer, à son pic de ventes annuelles, 3 à 5 milliards de dollars par an, selon différents analystes. Pour cela, elle va devoir faire valider une troisième indiction pour traiter la polypose naso-sinusienne, une forme de sinusite chronique.

Des résultats proches

Pour parvenir à générer de telles ventes, il faudra que Sanofi ne trouve aucun concurrent sur sa route. Lors d'une conférence de presse en mars, Gianluca Pirozzi, chef de projet développement clinique monde pour le dupilumab, estimait que Sanofi n'avait pas à s'inquiéter d'un éventuel traitement concurrent au stade développement clinique avancé,

Mais un nouveau traitement d'Abbvie devrait changer la donne. Le laboratoire américain a publié, en fin de semaine dernière, les résultats d'essais cliniques de phase IIB pour l'upadacitinib contre l'eczéma. Il est parvenu à des résultats comparables au dupilumab sur la réduction des inflammations. L'annonce a fait plonger Regeneron en Bourse de 6% et Sanofi de 0,5%, jeudi 7 septembre. Pour le dupilumab, 36 à 39% des patients ont obtenu une résolution complète ou pratiquement complète de leurs lésions cutanées, selon les essais cliniques de phase III du laboratoire français. Du côté d'Abbvie, la moitié des patients a pu bénéficier d'une résolution à plus de 90% de ces lésions.

Ronny Gal, analyste chez Bernstein, cité par le site spécialisé Fierce Pharma juge que les résultats d'Abbvie "'suggèrent' l'arrivée d'une concurrence future pour le médicament de Sanofi et Regeneron". Ainsi, "les estimations de ventes du dupilumab pourraient être revues à la baisse".

Abbvie encore loin du marché

Sanofi possède encore une importante avance sur le laboratoire américain, car son traitement est déjà sur le marché. Abbvie espère faire passer sa molécule en phase III en 2018, dernière phase avant une demande de feu vert aux agences des médicaments. Le traitement pourrait arriver sur le marché en 2019.

Outre le risque pour Sanofi que le traitement fasse baisser le prix du dupilumab (son prix grimpe aujourd'hui à 37.000 dollars par an et par patient), Abbvie peut compter sur un autre avantage pouvant séduire médecins et patients: la posologie de l'upadacitinib. Son traitement peut se prendre par voie orale, tandis que celui de Sanofi se fait par injections.