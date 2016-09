Pétrole : Poutine favorable à un gel de la production

Le président russe Vladimir Poutine a jugé vendredi qu'un accord entre les pays producteurs de pétrole pour geler le niveau de leur offre et soutenir ainsi les prix serait "une bonne décision", appelant à un "compromis" à moins d'un mois d'une réunion informelle à Alger.

Réunis en avril à Doha, la Russie et les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) n'étaient pas parvenus à convenir d'un gel concerté de production pour soutenir les cours, en raison notamment de divergences au sein même du cartel.

>>>(RE)LIRE AUSSI : Pétrole : pas d'accord à Doha, les cours s'effondrent

L'Arabie saoudite souhaitait que l'Iran participe à un tel gel mais Téhéran demandait à revenir d'abord à son niveau de production d'avant les sanctions liées au dossier nucléaire.

"Du point de la pertinence économique et de la logique, il serait bon de trouver un compromis et je suis sûr que tout le monde le comprend. La question n'est pas tant économique que politique. Je souhaiterais que tous les acteurs de ce marché, qui ont intérêt à un maintien des prix à un niveau stable et juste, arrivent à une décision nécessaire", a estimé M. Poutine.