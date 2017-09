Air France lance Joon sur des destinations long-courriers surprenantes

Deux mois après avoir annoncé le projet de création d'une nouvelle filiale baptisée Joon, Air France a dévoilé ce lundi les contours de cette nouvelle compagnie à coûts inférieurs aux siens, censée permettre à cette dernière d'ouvrir de nouvelles lignes, d'en rouvrir certaines qui avaient dû être fermées faute de rentabilité, et d'en transférer un certain nombre toujours exploitées par Air France mais dans des conditions économiques extrêmement difficiles. Objectif principal : réduire les coûts d'alimentation du hub de Roissy-Charles de Gaulle sur le moyen-courrier, malmené par les compagnies low-cost, et reprendre du terrain face aux compagnies du Golfe sur le réseau long-courrier. Et plus précisément sur des lignes dites mi-loisirs, mi-business, appelées parfois dans le secteur de « bleisure ».

Début des vols le premier décembre sur moyen-courrier

Face à ce cahier des charges, les premières annonces de Joon sont pour le moins surprenantes. Pas tant sur le moyen-courrier où les lignes vers Porto, Barcelone, Lisbonne et Berlin (que la compagnie desservira à partir du 1er décembre) correspondent à des routes très concurrencées par les compagnies à bas coûts, mais surtout sur le long-courrier. Car, en annonçant comme premières destinations long-courriers des vols vers Mahé aux Seychelles et Fortaleza au Brésil à partir de fin mars 2018, il est difficile d'y voir l'esprit « de la reconquête » cher à la direction face aux compagnies du Golfe. Peu stratégiques même si elles ont un certain potentiel, ces lignes, et notamment Mahé, ne répondent pas au profil annoncé en termes de potentiel de clientèle. La ligne est en effet essentiellement loisirs et peu fréquentée par les Jeunes à l'exception des voyages de noces, alors que Joon vise essentiellement les 18-35 ans nés avec le numérique.

Trois lignes d'Air France transférées chez Joon

Certes, ce n'est qu'un début et Air France aura l'occasion de présenter rapidement des dessertes plus ambitieuses puisque, selon Franck Terner, le directeur général d'Air France, trois lignes d'Air France long-courriers seront transférées l'été prochain chez Joon. Mais, en choisissant de ne pas annoncer une destination symbole de la reconquête et du redressement du long-courrier (dont 35% des lignes étaient il y a encore quelques mois dans le rouge), la compagnie a perdu une belle occasion de frapper fort d'entrée en montrant à ses concurrents que Joon est prête à en découdre. Le cahier des charges évoqué par la direction colle plus à des dessertes comme Bangkok, Ho Chi Min Ville ou Orlando (récemment arrêté) par exemple,

Prix attractifs

Outre le réseau, Air France a également présenté des prix d'appel et le produit à bord de Joon.

« Joon est un nouveau modèle de compagnie aérienne entre la compagnie classique et la compagnie low-cost » où « seront testées des nouveautés » dans un « esprit startup » a expliqué Jean-Michel Mathieu, le directeur général de Joon, précisant qu'elle pratiquerait des « tarifs attractifs ».

Les vols moyen-courriers débuteront à 39 euros TTC l'aller simple et ceux vers les Seychelles et Fortaleza à partir de 299 euros et 249 euros l'aller simple. Sur le moyen-courrier, les boissons seront gratuites. Le repas sera gratuit en classe affaires. Sur le long-courrier un repas sera inclus dans le tarif de base pour toutes les catégories de billets. Sur le moyen-courrier comme sur le long-courrier, les bagages en soute seront payants

Des hôtesses et stewards en baskets

Loin de la stratégie de montée en gamme mise en place par l'ancien Pdg Alexandre de Juniac, Joon a choisi la « rupture » pour les uniformes de son personnel de bord, en doudoune sans manches et baskets blanches conçus avec des matériaux recyclés à partir de bouteilles en plastique. Côté sièges, les A340 d'Air France seront équipés de nouveaux fauteuils. Joon se présente comme un laboratoire dont les innovations ont vocation à être déployées sur Air France. Joon offrira par exemple l'accès aux passagers à partir de leur propre smartphone, tablette ou ordinateur, au « streaming en vol » avec une offre de séries notamment. Sur le long courrier, ils pourront utiliser des lunettes à réalité virtuelle.

Négociations à venir avec les syndicats sur le périmètre

Cette nouvelle compagnie débutera ses opérations avec six avions moyen-courriers et trois ou quatre A340. A partir de 2019, Joon prendra livraison des premiers A350. En 2020, Joon comptera 28 appareils, 18 de la famille A320 et 10 gros-porteurs composés d'A340 et d'A350. Au total, Joon devrait permettre d'augmenter l'offre en sièges d'Air France sur le long-courrier de 10% entre 2017 et 2020. Pour aller au-delà, la direction devra obtenir le feu vert des syndicats de pilotes et de personnels de cabine comme elle s'y est engagée. Certes les accords concernant Joon sont à durée indéterminée et peuvent donc être dénoncés à tout moment par la direction. Mais dans la pratique, les directions successives ont préféré la négociation d'accords aux passages en force. L'extension du périmètre de Joon risque donc de passer par de longues négociations et par conséquent par des concessions.

130 millions d'euros d'économies

Avec Joon, la direction veut réduire les coûts de 18% sur le long-courrier et de 15% sur le moyen-courrier. Les sources d'économies reposent en grande partie sur le poste des hôtesses et stewards (PNC, pour personnels navigants commerciaux). Recrutés sur le marché avec des conditions de travail et de rémunération spécifiques, et non à Air France, leur coût sera 45% moins élevé que dans la maison-mère. Les pilotes seront en revanche ceux d'Air France, lesquels voleront indifféremment d'une compagnie à l'autre. La baisse de coûts de 15% sur le poste des pilotes Joon, sera obtenue par des efforts mutualisés sur l'ensemble des pilotes d'Air France. Soit 1,5% sur l'ensemble des pilotes. Au final, Joon doit générer 130 millions d'euros d'économies à Air France d'ici à 2020.