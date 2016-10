Evasion fiscale : comment Uber se soustrait à l'impôt en Grande-Bretagne

Le débat sur la fiscalité d'Uber fait rage en Grande-Bretagne.Les derniers comptes de l'entreprise pour 2015 analysés par le Guardian, indiquent que la firme n'a payé que 455.000 euros (411.000 livres) de taxes alors que son chiffre d'affaires a doublé, passant de 12,5 millions d'euros en 2014 (11,3 millions de livres) à 25,8 millions d'euros en 2015 (23,3 millions de livres). En 2014, Uber n'avait payé que 24.500 euros d'impôts (22.100 livres).

Les comptes de la compagnie révèlent que Uber a enregistré des profits records en 2015 s'élevant à 2 millions d'euros (1,8 million de livres) contre 983.000 euros en 2014 (888.000 livres). Selon le journal britannique, Uber profiterait d'un système fiscal basé aux Pays-Bas et très controversé, dans lequel transiteraient les commissions prélevées sur les courses des chauffeurs. Déjà épinglé à plusieurs reprises pour avoir profité du système fiscal néerlandais, le géant américain semble encore tirer les ficelles du "sandwich néerlandais" qui est régulièrement utilisé dans l'économie numérique, par les GAFA notamment.

Pour comprendre ce principe d'optimisation fiscale utilisé par les GAFA, la vidéo suivante permet d'illustrer les stratégies fiscales employées par Uber et des grands groupes.

Par ailleurs, les commissions provenant des chauffeurs Uber ont explosé en 2015 au niveau mondial. Les comptes internationaux indiquent qu'elles s'élèveraient à 520 millions de dollars en 2015. C'est sept fois plus que les chiffres de 2014. La publication de tels comptes pourraient ainsi attiser la polémique et les conflits judiciaires en cours outre-Manche.

En Grande-Bretagne, 19 chauffeurs ont attaqué Uber en justice au mois de juillet dernier pour qu'ils soient reconnus comme salariés de l'entreprise. Cette reconnaissance leur permettrait de bénéficier d'avantages. La décision judiciaire devrait être prononcée dans les prochaines semaines.

De nombreuses voix se sont élevées contre les pratiques fiscales d'Uber. Alexis Cobham, directeur de recherche chez Tax Justice Network a ainsi déclaré que"les comptes d'Uber en Grande-Bretagne confirment que les multinationales sont imperméables aux discours des décideurs politiques et elles voudront prendre tous les avantages liés aux faiblesses des règles fiscales internationales et de l'absence de transparence."

Pour sa défense, Uber a indiqué que :

"la vaste majorité des revenus générés par notre technologie va tout droit dans la poche des conducteurs qui utilisent notre application et restent dans l'économie locale. Nous avons hâte de nous développer dans d'autres villes et de créer plus d'opportunités dans les mois à venir. "